出身雲林農家、國立中興大學植物病理學系特聘教授兼副校長黃振文，大三時一頭栽進病菌生態與防治，開啟了他與微生物菌為伍的人生、至今已45年，長期致力於農業廢棄物再生加值、農用微生物開發與微生物抗病蛋白研發等領域，推動農業無毒防治有成效，獲頒行政院傑出科技貢獻獎。

「天生我材必有用，微生物菌也不例外！」黃振文說，每株菌都有其與生俱來的功用，連病原菌的蛋白中都能提煉出它的抗病成分。也因此，興大植病系畢業後，黃振文返回母校擔任講師，與啟蒙教授孫守恭利用稻穀、蔗渣、蚵殼粉、礦灰等農工廢棄物成功調製出「SH土壤添加物」，成為台灣第一個非農藥防治植物病害的開端。

從小在農村長大的黃振文，清楚了解農民噴藥對身體的傷害，他說，20年前的台灣正在推動有機農業，但因配套不完善等因素，許多農民不信任無毒栽種，當時他帶著自己開發的微生物保護製劑走入田間，教導農民如何掌握每種作物病害防治時間點，透過正確時間噴藥治療、搭配植物益生菌的方式，自然達到農藥減量。

近年來，黃振文更積極整合校內團隊與農科院、業界合作，投入環境友善資材研發推動及微生物跨領域應用研發，他所研發的「蕈狀芽孢桿菌」至今已授權6家公司量產並銷售，其領導的團隊更與農科院合作，將微生物製劑應用到畜產、水產等產業，頗有效益。

深深感受到「一個人的力量有限，分享才能發揮更大的價值」，黃振文說，台灣擁有豐沛研發能力，未來將持續集結國內產學研資源，帶領年輕團隊投入永續研究，希望一棒接一棒、大家共同為台灣農業永續發展而努力。

(中時 )