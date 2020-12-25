萊豬明年元旦開放進口，嘉義縣議會今25日三讀通過「嘉義縣食品安全管理自治條例修訂案」，將送衛生福利部核備。（呂妍庭翻攝）

萊豬明年元旦開放進口，嘉義縣議會今25日三讀通過「嘉義縣食品安全管理自治條例修訂案」，將送衛生福利部核備，衛生局代理局長趙紋華指出，自治條例送中央是要完成法定程序，在中央未回覆前，嘉縣會遵照中央的規範。

嘉義縣食品安全管理自治條例修訂案三讀，增列「豬肉不得檢出乙型受體素（萊劑），違者最高可處10萬罰鍰，並得按次處罰」等條文，另議會也通過，縣轄內通路販售含乙型受體素之生鮮肉品及加工品，應於外包裝清楚標示，違者處1萬元以上6萬元以下罰鍰等條文。

趙紋華說，中央容許進口豬肉有萊劑容許量，嘉縣增修條文是不得檢出且有罰責，這部分與中央現行法規牴觸，接下來會把修正案送中央核備，如中央遲未回覆，甚至不予核准，基於尊重母法精神，嘉縣萊豬相關規範會以中央公告為基準。

議員詹琬蓁指地方修正自治條例並無不妥，畢竟萊劑危害民眾身體健康，議會從嚴審視，降低對民眾危害，「何錯之有？」，認為中央應尊重地方自治。

(中時 )