立法院24日針對萊豬等9項行政命令審查，民進黨立委以人數優勢，強行通過。民調專家吳子嘉表示，從他所做的12月民調來看，蘇貞昌居然碰到死亡交叉；而總統蔡英文的信任指數則跌至第5，輸給同黨的鄭文燦和賴清德，傷害最大的一件事就是萊豬，因此整個盤面都垮掉了。

吳子嘉在《關鍵時刻》節目中指出，從美麗島電子報的民調來看，民眾對政府開放萊豬進口，在2020年9月做民調和12月做的民調，差不多3個月到4個月時間，結果不支持的增加了大約12%。但支持萊豬進口的，並沒有任何異動，表示這個反對的聲量增加，表態率增加了；但從不支持的表態增加12%，國民黨並沒有因此增加，換言之，這是中間選民，國民黨並沒有因而得利。

吳子嘉表示，另外很有看頭的，就是該民調，蘇貞昌居然碰到死亡交叉，蘇貞員搞了幾個月 ，從最高的施政民調，高檔時甚至有6成多，讓他一度懷疑蘇要選總統，現在卻變成死亡交又 ，所以蘇貞昌選總統的機會沒了。

至於該民調的12月信任指數，吳子嘉指出，信任度調查，新北市長侯友宜現在74、桃園市長鄭文燦57.8；賴清德54.7，賴清德原本可能更高，這一次因為買威士忌發票事件，被網軍罵，結果就輸給鄭文燦，賴清德輸給鄭文燦，這是最荒唐的一件事，因兩個級數差一節，結果鄭文燦居然現在贏他。朱立倫54.7現在就跟賴清德一樣，沒什麼變化。總統則跌至第5，最重要的一件事就是萊豬。因此整個盤面都垮掉了。

吳子嘉點出，他們還做了一個調查，總統開放萊豬進口，經過4個月，認為中央政府的做法比較偏向配合美國的達74.3%；也就是說，民眾認為萊豬進口是親美，比較站在民眾的立場則僅10.7%，所以美國在台協會（AIT）處長酈英傑跑去跟台中市長盧秀燕吵架，結果民眾支持盧秀燕，因此民眾在這件事是反美的。而對居住縣市瘦肉精的殘留量，也有63.9%的民眾都支持要做到零檢出。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時新聞網)