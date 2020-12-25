總統：國家運動園區第三期計畫 協助選手備戰。曾薏蘋攝

蔡英文總統今出席「109年度『體育推手獎』表揚典禮」，總統致詞表示，希望透過國家運動園區第三期計畫，提供選手們更優質的訓練設施跟場地，全力協助選手備戰；並期勉大家繼續和政府同心協力，成為選手們重要的後盾，讓運動員能在國際體壇上實現夢想。

總統提到，因為今年疫情的關係，很多國內外體育賽事都延期舉行或者停辦。接下來最重要的國際賽事，就是明年即將舉行的第32屆東京奧運。另外，第19屆的亞洲運動會，也會緊跟著在2022年登場。

總統說，針對進軍東京奧運，我們擬定菁英選手培訓計畫，透過客製化的培訓計畫，成立最專業的訓練跟後勤支援團隊，全力協助選手備戰。

總統致詞時表示，臺灣的體育好手在國際競賽場上的亮眼表現，一直都是所有臺灣人共同的光榮跟驕傲，尤其在很多重要的國際賽事中奪牌的時候，都可以看到代表國家的旗幟在會場上升起，大家應該都還記得那一剎那的感動。也非常感謝這些傑出的選手，用最好的成績，讓世界看到臺灣。

總統說，這樣的成就背後，要有選手非常辛苦地、全心投入訓練，更需要有完善的訓練場地、訓練措施，乃至於醫療團、營養師、防護員等等完整的後勤團隊。除了政府投入資源，她也要感謝許多民間的「體育推手」無私奉獻，為體育選手提供最豐沛的支持，也和政府一起成為選手們最重要的後盾。

總統指出，今天要表揚的就是第12屆「體育推手獎」，一共有51個熱心贊助、推廣體育活動的企業、團體及個人獲獎。「因為有你們的贊助和推廣，因為有你們的協助和支持」，臺灣的選手才有機會在國際舞台上綻放光芒、發光發熱，也創下了許多感動所有臺灣人的佳績。她要代表全體國人，對所有的得獎者，表達最誠摯的感謝。

總統表示，去年，她也特別跟行政院蘇貞昌院長，一起到高雄去看國家運動園區第三期計畫，希望透過園區設備的提升，可以提供更優質、更舒適的環境，讓選手在結束辛苦的訓練之後，可以得到良好的休息。我們也希望透過更優質的訓練設施跟場地，可以讓選手在最穩定的情況下備戰，訓練出最堅強的實力。

總統強調，每一位優秀運動員的養成，除了靠運動員本身的努力跟堅持，更需要完整的訓練計劃和後勤支援。感謝所有獲獎的單位都願意和政府同心協力，讓運動員能夠在國際體壇上實現夢想。

(中時 )