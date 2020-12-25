標榜全台第一家導入「聯連市」市集的MUJI無印良品南紡門市今(25)日開始營運了！台灣無印良品表示，這是全台第53間門市，該賣場的亮點，包括首家販售當季鮮果與在地的食農品，以及惟一配置open kitchen，同時，攜手「木匠的家」關懷協會，將回收的舊木材再製為兒童玩具等。

看好台南東區、永康區與仁德區的居住人口密度高，且住居年齡相對年輕，再加上考量家庭客的遊逛需求，特別以「親子共遊」為概念，打造360坪的MUJI無印良品南紡門市。同時，也成為全台第一家導入「聯連市」市集的門市。

期望該門市成為產地與顧客之間的連結平台，讓人與物在此交流連結。在地推廣台南東山的柴燒桂圓農產品及手作限量龍眼木炭包，未來無印良品也希望攜手更多台灣農家，將安心的蔬果，以產地直送方式，提供門市顧客採購。

不但如此，從產地至餐桌，也是MUJI無印良品期待與顧客共享的好感生活樣貌，因此，南紡門市領先全台，獨家設置開放式廚房，未來在該門市不但能採購到最新鮮的食材，還能透過不定期舉辦的料理，與MUJI無印良品共享烹調料理的好感生活體驗。

除了與台南在地農家合作，亦與六甲地區的火鶴花農合作，首次引進花卉的販售服務，並趁著年末始期間同步於全台22家指定門市，提供預購「祝鶴」花禮盒。

此外，南紡門市還建置了18坪空間，除了販售童裝外，更攜手「木匠的家」關懷協會，將回收的舊木材再製為兒童玩具等。

從12月25日至12月31日，至南紡門市，單筆消費滿1,000元，即贈送100元商品抵用券乙張。同期間，單筆消費滿2,000元，再送與在地農家合作的安心安全草莓果醬一罐，數量送完為止。

(工商 )