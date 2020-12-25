宜蘭縣羅東鎮傍晚發生民宅火警，有兩名女子被濃煙 嗆昏送醫救治。（宜蘭縣政府消防局提供／胡健森宜蘭傳真）

宜蘭縣今（25）日傍晚傳出一起民宅火警，火勢雖然迅速獲得控制進而撲滅，但仍造成兩名婦女嗆昏，緊急送醫救治中。火場一度傳出有2歲托育女童受困，經查證確認女童已經先行由父母接回家，一場危機才告解除。

宜蘭縣政府消防局勤指中心在今天傍晚5點32分接獲報案，指羅東鎮月眉路519巷內發生民宅火警，並有民眾受困，勤指中心立即調派羅東、五結、冬山、馬賽分隊出動救災人車前往搶救。

5點39分羅東分隊人員抵達火災現場立即回報，發生火警是一棟三層樓的建築物，從二樓開始燃燒，三樓有人受困，已緊急架梯佈線搶救。5點50分搜救人員順利從三樓救出1名年約50歲的女性，但這名女性已經被濃煙嗆昏，由救護車送醫急救。傍晚6點15分火勢已經受到控制，隨即又回報指另救出1名已經昏迷的女性，另安排救護車送醫急救；6點20分將火勢撲滅。

這場火警還一度傳出有1名女童受困屋內失去蹤影，原因是失火民宅的鄰居對救難人員表示，老婦人平常有在幫別人帶1個2歲大的女童，救災人員一聽嚇了一大跳，在撲滅火勢後趕緊進入屋內仔細清查，但並未發現女童的蹤影。

救難人員再趕往醫院詢問已經甦醒的老婦人女童的行蹤，但老婦人可能是驚嚇過度，一直表示就在火警發生之前還有看到女童，救難人員再度清查火場，仍舊沒有發現女童的蹤影，但在屋內找到一本電話聯絡簿，進一步跟老婦人確認後，終於聯絡上女童的父母，並得知女童其實已經早先一步被父母帶回家，平安無事，這才讓救難人員鬆了一口氣。

(中時 )