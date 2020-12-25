後疫時代太可怕、環境變動快，金控公司也急需策略領頭羊。中信金控25日公告，為配合組織發展需要，新設策略長、財務長，分別由中信金控資深副總經理朱盈璇、中信金控資深副總經理邱雅玲接任。邱雅玲指出，這是金控首次設立策略長職位，主要考量當前環境與過去有很大不同，金融業經營困難，不只要面對利差低環境，科技發展也讓市場變動快速，加上後疫情時代，「新常態」環境變成不確定性高，所以未來策略發展需要有「領頭羊」指引方向。

邱雅玲指出，新任策略長朱盈璇在中信金控已長達20年，2000年就進入中信金，除了早期在財務單位任職外，之後就一直在策略領域、企劃單位，過去幾年的併購像是日本東京之星、台壽、泰國LH Financial(簡稱LHFG金融集團)參股案等都是她所策劃，本來就擅長策略領域。

中信金控在三年前曾設有研發長但並沒有設過「策略長」，邱雅玲指出，過去研發長主要偏重發展數位金融，但此次新設的「策略長」不只聚焦數位金融而是範圍更廣、更全面，因為金融業不只面對數位化的衝擊，傳統業務也面臨了低利、疫情的影響，需要更全面性的策略規劃。

中信金也代子公司中信銀公告，中信銀資深副總經理楊淑惠接任「個人金融執行長」、並新設中信銀行政長，由中信銀執行副總經理高人傑擔任。原個人金融執行長李玉秋則任中信銀加拿大子行董事長。

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