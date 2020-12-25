櫃買中心25日表示，陽明國內第五次有擔保轉換公司債(26095)、以及驊訊股票(6237)，自12月28日起預收款券並每五分鐘撮合一次。

陽明國內第五次有擔保轉換公司債因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自12月28日起10個營業日(到110年1月11日止)，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每五分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

驊訊股票(代號：6237) 因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自12月28日起10個營業日(到110年1月11日止)，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每五分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。

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