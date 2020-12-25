中信兄弟前首席教練陳江和昨日爆出與體能教練謝志綸有肢體衝突，謝志綸因此憤而告上法庭，今日領隊劉志威與陳江和出面向大眾正式道歉，並表示陳江和仍會續留教練團，但職務仍未定，將由總教練林威助安排。

陳江和今日向媒體澄清與謝志綸衝突時並沒有「掐脖」動作，一切等司法證明其清白，不過他確實有先動手，因此鄭重道歉，兄弟球團已做內部懲處。而前總教練丘昌榮回到首席教練位置，陳江和明年職務為何？劉志威表示他仍會在教練團中，「教練團安排尊重總教練（林威助）想法，會在春訓前確認名單。」

謝志綸在衝突發生後就沒有隨隊，球團表示仍照合約正常給付薪水、福利，不過今年合約到期後選擇不續聘，已經在找新任體能教練，劉志威表示，「現場就已經要求陳江和道歉，兩人也有握手，不過他沒有接受道歉是個人選擇，球團並沒有解約他，也沒有讓他喪失工作權利，只是約到了之後沒有續約。」

劉志威表示如果謝志綸要走司法程序當然予以尊重，經過此次事件後會會針對教練團動手加重罰則，未來不允許同樣事情再度發生，此為嚴重事件，會盡量避免。

(中時 )