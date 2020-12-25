北投市場30年現打果汁攤 老闆淚謝顧客「幫養5兒撐家」

提到北投，除了讓人直接聯想到泡溫泉之外 ，也有不少美食小吃，位在北投市場新市街上，有攤超過30年的現打果汁攤，老闆長年將新鮮水果擺放、裝飾攤上，不少觀光客都會到此拍照留下回憶，水果攤邱老闆娘接受《中時新聞網》訪問，淚謝老顧客多年支持，讓他們能夠順利扶養5兒女長大。

邱老闆娘感謝顧客長年支持。(照片/游定剛 拍攝)

來自台東的張老闆夫婦倆，先生早期是開大貨車運輸業，有次在工作路上遇到車子拋錨，他突然意識到交通安全重要性，便起了動念轉換跑道，加上當年大型量販店擴店，衝擊小攤商，為了扛家計，在一次因緣際會下，夫妻倆改賣現打果汁。

張老闆夫妻倆為養5兒女長大，北上打拚多年。(照片/游定剛 拍攝)

回憶起當年從台東來北上打拚，邱老闆娘坦言，人生地不熟，加上要養5個年幼子女，經濟壓力相當大，不過令他們欣慰的是，孩子從小都會到攤上來幫忙，從削紅蘿蔔開始，現在各個都是削蔬果達人了。

張老闆堅持選用新鮮蔬果，現打現榨。(照片/游定剛 拍攝)

「從小姐賣到變成歐巴桑」過去邊帶小孩、邊做生意，真的很辛苦，令邱老闆娘感動的是，客人也會體恤他們，甚至會幫忙照顧孩子、安撫孩子的情緒，現在兒女都長大為人父母，也都能體會父母當年的辛勞。

擺攤初期只賣9種果汁口味，後來為了配合客人，漸漸發展多樣化口味，自己喝、自己調，堅持選用新鮮、高品質的蔬果。而張老闆多年來，出攤都會將蔬果一一擺設在攤子外，除了客人可以直接看到，五彩繽紛的水果也成為特色小攤，吸引外地觀光客來拍照、打卡。

(中時新聞網)