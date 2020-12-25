台北地院審理立委集體貪汙案，被控收賄2580萬元的民進黨立委蘇震清，原本質疑檢察官變造偵訊錄音，疑想要盡快交保回家，今（25日）開庭放棄勘驗錄音，不再爭執真偽，透過律師請求法官盡早安排證人交互詰問，希望能在明年1月底前結束。法官諭知候核辦。

涉及本案的立委有蘇震清、廖國棟及陳超明，3人雖都否認犯罪，但陳超明涉案情節相對單純，且不爭執檢方證據能力，也未聲請調查證據，證人交互詰問程序首先結束，合議庭4日裁定500萬元交保；廖也不爭執證據能力，但涉案較深，且有聲請傳喚數名證人，法官上週也已確定要傳喚的證人。

蘇震清則因質疑檢方偵訊李恆隆、李秀峰的錄音檔遭人為變造，請求檢方提供備用錄音檔比對，確認那些部分要當庭勘驗，另還爭執李恆隆關鍵證詞的證據能力，稱李是為了交保翻供，不具任意性，因此案件進度最慢。

北院今開庭，蘇震清的律師團突然改口，不聲請勘驗錄音檔，也不爭執證據能力，但仍希望在比對所有錄音檔及筆錄後，再整理有疑慮的部分具狀供法官「參考」；不過，檢察官表明不接受律師團「機巧式」答辯，法官也認為可能不符訴訟程序，蘇的律師團最後才完全放棄。

不過，蘇的律師團仍對李恆隆部分證詞是否符合任意性有爭執，表示整理過後會在審理期日前具狀提出，並建請法官密集安排交互詰問，希望在1月底前詰問完畢。

(中時 )