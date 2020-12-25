嘉義市政府公告「具人文或歷史風貌之相關區域」（嘉義市政府提供）

嘉義市公告「具人文或歷史風貌之相關區域」的範圍（嘉義市政府提供）

嘉義市拚文化觀光，吸引文青來嘉體驗老城故事，老屋變身為民宿也應運而生，卻也衍生適法性的問題，市府為提供多元住宿選擇，25日公告「具人文或歷史風貌之相關區域」，開放民宿申請，並藉此規範約束。

市長黃敏惠表示，嘉義建城300多年，人文底蘊豐厚，有近6000多棟木構老建築，整修後風韻猶存，今年台灣地域振興聯盟選中嘉義市舉辦第1屆台灣地方創生年會，代表嘉義市非常有潛力，青年返鄉，可用創新、創意來創業，提供多樣性的旅遊住宿型態，把觀光產業的餅做大。

市府觀新處表示，「具人文或歷史風貌之相關區域」之範圍，嘉義市西側至縱貫鐵路為界（南面）及博東路以南、垂楊路以北及新生路以西圍繞之區域（道路中心線以內）」，民眾得依《民宿管理辦法》相關規定，申請經營民宿。

觀新處長張婉芬表示，嘉義市舊城區深具觀光潛力，可帶動地方觀光產業再造，發展新的商機，公告「具人文或歷史風貌之相關區域」，並非讓此區內的民宿就地合法化，而是讓有意經營民宿者有所依循。

張婉芬說，業者必須符合《發展觀光條例》及《民宿管理辦法》相關規定，才能申請登記民宿並經營，有意申請者可洽詢觀光旅遊科（05）2254321轉686、687或688。

(中時 )