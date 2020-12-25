伊甸基金會東港早療中心利用耶誕節舉辦「寶貝慢飛天使聖誕踩街」活動，邀請中心慢飛天使和橘屋工作坊身障青年，上街報佳音與東港鎮民同慶，感受歡樂的耶誕氣氛。在地餐廳也請大家享用大餐，度過快樂的耶誕節。
60名慢飛天使、身障青年和企業志工耶誕節，戴上麋鹿帽、耶誕帽，變裝打扮後一起上街，在東港的大街小巷沿途報佳音並發送糖果，希望透過報佳音與社區融合互動，讓慢飛天使認識鄰居，學習與他人互動，也能讓鄉親認識早期療育服務內容。
報佳音過程有許多熱情民眾及企業，熱情邀約與捐款，屏東鳳凰扶輪社長曾淑玲及社友們一起參加踩街活動；東森房屋東港店邀請慢飛天使到店內報佳音，並送文具用品給孩子們；東港「遇見秘境」餐廳更包場招待慢飛天使及家人享用耶誕大餐。
孩子們大啖披薩、炸物、義大利麵，吃得不亦樂乎。伊甸基金會東港早療中心主任余美滿說，慢飛天使在外用餐因為較多限制，要讓所有學員都在外用餐很困難，上一次全體出門用餐已是10多年前。這次餐廳不僅請吃大餐，還送了神祕禮物，非常感謝。
他說，平均每15個孩子當中，就有一個是發展遲緩兒「慢飛天使」，邀請民眾認識並一起加入守護慢飛天使的行列。
(中時 )
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