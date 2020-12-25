新竹高商親善大使成軍11年，必須經過嚴格的美姿美儀訓練，更考驗臨場反應。（邱立雅攝）

新竹高商11年前成立親善大使團，肩負接待外賓以及大小禮賓活動等任務。要參加竹商親善大使團要先通過兩道面試關卡，還要演示如何迅速處理突發狀況，加入後訓練更是紮實，光是微笑就要咬住筷子兩分鐘、只露8顆牙等堪比空服員受訓，讓親善大使們無論是儀態談吐都十分優雅，不少團員透露未來想當空服員希望能一圓夢想。

新竹高商親善大使團是這兩年全國教師表揚大會上最青春亮麗的身影，更讓典禮進行得盡善盡美。這批足蹬高跟鞋、身穿深色套裝的親善大使們，全都需經過層層篩選，像是口語表達與基本儀態評核後，還要通過帶位、迎賓、奉茶以及情境題的考驗，才精挑細選出的菁英。

校長劉曉雯表示，團員甄選最重要是有顆熱忱服務的心，肯吃苦接收扎實進階接待課程的訓練，穿上親善的正裝後，面對賓客時能有使命感，讓對方賓至如歸的感受。親善大使們自我要求、合作精神以及熱忱服務的態度，皆獲得教育部官員及獲獎教師們一致讚賞。

親善大使們一字排開，姿態優雅、談吐得宜，甫卸任團長蔡彤指出，在親善團她學習到了美姿美儀，但更重要的是合作溝通，也學到了危機處理的能力。她回憶起過往嚴格的訓練，除了要貼牆壁練習站姿之外，甚至要咬著筷子兩分鐘練習微笑、僅能露出8顆牙齒，嚴苛程度堪比空服員訓練。

校方表示，親善大使團的制服是委由時任嶺東科技大學時尚經營系主任張翠園設計，穩重的藍色系融合新竹高商制服的黃衫元素，妝容、髮妝及美姿美儀進階課程則延聘萬能科技大學航空暨運輸服務管理系助理教授為親善大使們提供專業課程。

(中時 )