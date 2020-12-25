光復高中廣設科學生曾甯多才多藝動靜皆宜，喜歡畫畫的她也愛跳舞。（邱立雅攝）

光復高中廣設科3年級學生曾甯出生單親家庭，幼時因母親無暇照顧，便用一面白板讓她恣意作畫，從此開啟曾甯繪畫興趣，並自行上網臨摹各式日系風格繪圖，她擅長手繪出金屬光澤，作品則為深藍冷色調，曾甯受到親人影響，希望未來能成為專業的刺青師，並扭轉大眾對於刺青的偏見。

曾甯出身單親家庭，從小母親忙於工作無暇分心照顧，於是送了她一面白板，讓她在上面塗塗抹抹，開啟了她對畫畫的興趣。曾甯笑稱自己國中之前每天都在畫畫，更立定志向要考取藝術類技職學校，會考前一番衝刺，讓她得償所願。

「不喜歡跟大家一樣。」喜歡畫畫的曾甯有別於大部分同樣愛畫畫的人想當漫畫家，她有著明確且堅定的道路，因受到親人的影響，她開始接觸刺青，到刺青店觀摩學習，更因此立定志向希望成為刺青師。

曾甯表示，過去刺青被認為是種耍帥或是證明，但現在刺青已進化成藝術，變成留在身上的紀念或是提醒。她常上網觀摩各種風格的刺青，特別鍾愛簡單的小型構圖，希望能夠找到自己喜歡且足以發揮專長的工作。

最近曾甯參加全國中等學校技藝競賽商業類廣告職種，在82所學校菁英中脫穎而出，拿下優勝佳績，讓光復高中成為竹苗唯一獲獎的私立學校。曾甯擅長手繪出冰冷的金屬感，並以冷靜的深藍色作為基礎，在比賽的4個小時內畫出成品，也讓指導老師呂奇品大讚不容易。

(中時 )