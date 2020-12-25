70歲的蔡阿嬤患有高血壓和糖尿病，定期在診所洗腎治療，因四肢冰冷、心臟不舒服由診所醫師轉診至台大醫院新竹分院進行血管攝影檢查，發現心臟冠狀動脈與腳部血管都有嚴重阻塞情形。心臟血管內科醫師潘恆宇表示，周邊血管阻塞是一種漸進式的慢性疾病，洗腎與糖尿病人是高危險群。

周邊血管阻塞初期幾乎毫無症狀，後來因為足趾傷口久難癒合與四肢末梢疼痛，最後進展到足趾變黑壞死，才被發現是血管阻塞導致。潘恆宇表示，洗腎與糖尿病人是高危險群，另外患有三高、抽菸、肥胖、家族史的中老年人，也需特別注意。

潘恆宇強調，即便是術後腳部疼痛狀況改善，也務必按時服藥與定期追蹤、控制三高、適度的行走復健，改善下肢血液循環，平日更須留意足底及腳指頭皮膚的狀況，若四肢末端變黑也請盡速就醫治療。

台大醫院新竹分院心臟血管科是新竹地區第一個進行的下肢動脈氣球擴張術的醫院，也是竹苗地區執行下肢周邊血管導管治療案例數最多的醫院，心臟內外科合計1年共治療300例以上，治療所引起的併發症低於0.5％。

潘恆宇表示，特別是高危險群與中老年人的民眾若有腳部傷口難癒合，建議先至鄰近心臟科診所，經過診所醫師初步判斷，一旦發現疑似血管阻塞的病人，可以透過轉診的方式，由健保署電子轉診平台及轉診窗口專人聯繫預約與享有轉診保留號，節省等待醫院作業流程與金錢花費，也降低重複檢查的潛在健康風險。

(中時 )