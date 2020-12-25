林哲熹殺青《青春弒戀》嘆捨不得有失戀感。（齊石傳播提供）

《青春弒戀》殺青陳庭妮含淚告別角色。（齊石傳播提供）

丁寧《青春弒戀》享受給演員的空間和氛圍下進入角色。（齊石傳播提供）

林柏宏在《青春弒戀》中騎著腳踏車淋雨。（齊石傳播提供）

姚愛寗在《青春弒戀》飾演有主見又外相的高中生。（齊石傳播提供）

陳庭妮、丁寧、林哲熹、李沐、林柏宏、姚愛寗主演電影《青春弒戀》日前殺青，其中林哲熹和李沐在拍攝過程中有一場淋雨後在電話亭躲雨的浪漫戲，2人回憶當天狀況都表示非常開心，李沐笑說：「那個雨大到我完全看不到電話亭在哪裡！我們躲在電話亭裡面的戲真的很有火花，很期待在電影院看那場戲。」

林哲熹也向李沐告白表示：「突然有點捨不得，這次不知道為什麼有一種失戀的感覺，很感謝劇組的陪伴，想特別感謝李沐，很感謝演我的另一半的人是妳。」林哲熹也在殺青當天擁抱所有工作人員，顯現全劇組的好感情。

陳庭妮則表示殺青時心情很複雜，眼眶含淚説：「心情有點奇妙，在拍最後一顆鏡頭的時候，有很多畫面在腦袋裡跑，回想到剛接到這個角色的時候，磨合期有點長，為角色架設了一系列的歌單，所以今天一個人在聽這些歌單的時候，有一種在跟這個角色道別的感覺，有點感傷，但其實這個角色也讓我很痛苦過，這是很複雜的心情也是很美的旅程。」

姚愛寗這次飾演一個非常有主見又外相的高中生，她笑說：「年齡是沒什麼問題，但因為我和角色個性相距太遠，在建構角色上花了不少時間，很感謝柏宏和導演陪伴我走過這段期間。」

林柏宏相當受何蔚庭導演讚賞，談及拍攝時騎著腳踏車淋雨，他說：「我時常像角色一樣在深夜遊蕩，有著孤獨的自由。拍這場戲當天非常冷，已經從裡濕到外，即使有保暖措施還是忍不住發抖，但角色是非常痛快地在淋雨，畫面也相當好看，很值得！」

提到殺青，林柏宏表示：「殺青有點不真實，因為我從去年就讀了劇本，前置加拍攝期已經好幾個月，跟片中角色共存很久，這個角色對我來說真的是很大的挑戰，無法跟別人溝通，時常是獨角戲，我喜歡角色的孤獨，但也要花一陣子才能離開這個角色。拍戲過程我越拍越瘦，接下來要好好吃飯好好睡覺，把身體練回來！這個劇組團隊很在乎細節，我很享受與何導和整個團隊一起創作的過程，期待未來看到全片。」

何蔚庭導演認為能在疫情期間完成拍攝不容易，在開拍後、殺青前沒有任何確診案例也讓他鬆一口氣，何蔚庭導演表示：「很感謝劇組和所有協助過我們的團隊、單位，我們在最艱難的過程裡挺過來了，這次合作的劇組人員幾乎都是年輕人，也許不是最有經驗的，但都非常專業也很努力，喜歡和他們一起工作。」

丁寧則說：「通常拍戲最期待的就是殺青，但很奇怪，與《幸福城市》的心情相同，都捨不得殺青，可能因為太享受在這樣給演員的空間和氛圍下進入角色，不想就這樣成為六個角色裡最先殺青的人。」電影預計明年上映。

(中時 )