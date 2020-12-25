網路時代，資料稍一不甚就有外洩的風險，過去以軟體方式來維繫如金融交易的密碼，交大講座教授莊紹勳研發出新技術，未來可改以硬體的方式來產生，增加破解難度。該項研究發表在2020年IEDM國際電子元件頂尖旗艦國際會議，並獲得知名期刊Nature報導。

2020年IEDM國際電子元件頂尖旗艦國際會議於12月中旬舉行，該會為半導體領域的核心會議，66年來扮演了高科技電子半導體相關產業火車頭的角色，知名期刊Nature也對該會議相當重視，3年前起即主動報導IEDM會中所發表的頂尖研究。

莊紹勳研究團隊本月發表在2020 IEDM的兩篇論文都與網路安全裝置有關。其中一篇「嵌入式記憶體加密裝置」，可實用於5G／6G世代的網路安全，其記憶體加密裝置是莊紹勳研究團隊在2016年發明的記憶體為核心，輔之以團隊設計的創新記憶體及新製程，建構出亂碼產生器。

莊紹勳表示，該亂數產生器具有多項優點，包括速度快、低功耗及高可靠度，較其他結構優越，同時可以嵌入式的方式與先進邏輯技術相容，可以提升未來在儲存、通訊、5G／6G世代網路等的加密用途。

過去以軟體方式來維繫金融交易的密碼，產生刷信用卡的一次性密碼，莊紹勳解釋，未來可改以硬體的方式來產生，在網路安全上，增添駭客破解的難度或更加不可破解的隨機性。採用硬體設計的概念，也可為將來拓展更廣泛研究及實用性，如硬碟資料不致被駭客入侵及竊取、通訊裝置的保密性等。

莊紹勳的嵌入式記憶體加密裝置受到Nature的重視及報導，Nature Research研究員Christiana Varnava依莊紹勳的原創論文報導中，提到在這快速擴張的物連網世代，網路安全的重要，再以簡短篇幅報導該研究內容的優越及重要性，也是台灣所有投稿論文中唯一被報導的一件。

(中時 )