台灣民俗村30多棟建物一夕被拆掀震撼，後續開發更引起關心，議員李成濟25日在議會臨時會質疑，開發商申遊憩用地變更產業園區，面積29多公頃，買進價格只在1萬1458萬元，附近工業用地平均價格15萬元，增值百億，錢入誰袋？環團也疾呼山坡地回歸保育用途。

台灣民俗村曾是十大旅遊勝地，今年初業者迅雷不及掩耳拆掉30多棟建築，並向向縣府遞出興辦事業計畫，52公頃土地中，申請29.83公頃作為產業開發園區，近來積極前置作業，已召開過地方說明會。

議員李成濟25日在議會抨擊，開發商以13億6000萬元買進土地，每坪價格1萬1458萬元，但花壇工業土地，每坪價格15萬元，一旦變更，轉手之間，獲利百億，未申請強拆30多棟建築，卻僅罰5萬元，讓人驚訝不成比例。

議員鄭俊雄也提案要求八卦山沿線山坡地解編。對此，縣府水資處解釋，鄭俊雄提案是解除山坡地管制，條件是100公尺、坡度5％以下，依地籍線、行政區域調整禁界線，縣府依農委會提出的通盤檢討，計畫要解除300多公頃，農委會已完成審查送行政院核定中，花壇民俗村仍屬山坡地，並不在這波解除之列。

環團指出台灣民俗村屬山坡地，當初變更遊憩用地是為彰化觀光發展，但遊憩畢竟屬低密度開發，做為跳板開發產業園區不適合，應該回歸作為保育綠地、公園使用。

彰縣府指出，業者是依區域計畫法相關法規申請變更產業園區，已送興辦事業計畫，縣府已報中央核備，這個案子尚未進入實質開發的階段，未來仍需經過環評、水保、出流管制等多道程序把關，業者也還沒提出申請，並且還要辦理用地變更，等所有程序都通過後，才會進行開發許可審查。

(中時 )