長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生命案，檢方今求處嫌犯梁育誌死刑，教育部也對學校做出相關懲處。教育部表示，長榮大學校長李泳龍已向學校董事會自請處分，引咎辭職，懲處名單還包括學務長、總務長也須去職。

教育部表示，有關人員懲處部分，校長李泳龍依循校內程序主動，已向學校董事會自請處分，引咎辭職。前學務長杜嘉玲和總務長顏義文皆須辭職，並針對兩人兼任行政職之疏失，列為其教師評鑑成績的重要考量。另外，前軍訓室主任簡德賢，12月24日召開軍訓教官人事評審會討論懲處額度，在教育部核定後將發布懲處命令，至於校安人員李玉柱則記小過2次。

教育部指出，關於此案11月4日本部派員至長榮大學進行校安督導訪視，並做成訪視報告，已於11月13日發文，要求該校依訪視報告結果，於文到後二周內陳報檢討報告(含人員懲處)。

長榮大學於11月25日將校安檢討報告(含懲處名單)提報，其檢討報告(含懲處名單)的內容，經教育部審視後尚有疑義，於12月10日函請該校於文到1周內檢討再報。教育部於前天已收到第2次提出的檢討報告，教育部在必要時將邀集相關學者專家召開專案會議，以協助精進校園防護作為，以確保長榮大學師生安全。

(中時新聞網)