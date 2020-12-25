38歲男星黃柏鈞近期演出《戒指流浪記》，劇中飾演林予晞的機師前男友，劇中有如「台版金宣虎」，屢屢在林予晞需要他時現身，備受網友討論。其實他出道13年，過去被老師直指「本名一朵桃花都沒有，難怪出道13年沒紅過！」他恍然大悟，才知「桃花」在演藝圈指的是有好人緣，桃花多才有好人氣，在老師建議下，決定以藝名「黃立」衝刺演藝事業。

他曾拍過《鬥牛，要不要》、《不良笑花》以及陸劇《微微一笑很傾城》以及電影《太平輪》與影集《雙城故事》，如今選擇新藝名「黃立」，他透露「我身高189公分，這個名字有頂天立地的感覺，陽剛又接地氣，符合我現在的年紀！」

他日前宣布娶小13歲女友為妻，透露老婆讓飄蕩已久的他感受到無比的安定感，讓他彷彿回到初戀時的情竇初開，甜喊老婆像女星「秀智」。黃立自曝，3年前因餐飲投資失利，導致自己千萬積蓄全部歸零，因此痛定思痛，「我以前賺多少花多少，現在為了老婆與家人，賺的錢都交給老婆打理，我則負責在外打拼，給家人過好生活。」他喊話請台灣製作單位來找他演戲，「要試戲、試鏡都沒問題，希望各大單位製作人、導演能看見我。」

(中時 )