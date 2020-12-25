品冠和老婆Jennifer結婚8年，育有一雙兒女，他因老婆赴上海出差，來回隔離加上工作行程要6個禮拜才能回家，近來身兼母職照顧小孩，驚覺家事繁瑣，更深刻體會到媽媽真偉大。他平安夜帶小孩和岳父母去參加教會的聖誕子夜彌撒，今晚則訂了pizza跟烤雞要讓小孩happy一下。

品冠24日先到兒子Jayden的學校當「愛心爸爸」，教大家唱歌〈jingle bells〉、〈朋友〉，樂見兒子跟他一樣愛唱歌，且和同學相處融洽；他晚上再帶家人去聖家堂參加教會的聖誕子夜彌撒，女兒Vivian第一次上台念禱詞。他說，「兩小第一次媽媽不在身邊的平安夜，所以爸爸讓他們儘量很平安」。

他和老婆事先就提早在家裡佈置耶誕樹，並在樹下堆滿了禮物，包括爺爺奶奶、阿公阿嬤，還有叔叔阿姨送給小孩的禮物，「他們其實憋了很久，一周前苦苦哀求說『爸爸可不可以先拆一個啊』，我說真正的boxing day是26號（拆禮物日），我們25號晚上已經算提前一天讓你們拆了」。

他事先買好了兒子想要的滑板車、女兒則是barbie露營車，答應讓兩個小孩今晚拆禮物，他也因近日努力做好媽媽角色，更加思念老婆，「幾乎每一天睡前都會打視訊給她」，算算老婆出差的日子已經過了三分之一，他向老婆示愛：「好久都沒有這麼愛倒數了，期待妳的歸來。」

品冠日前推出新歌〈愛你需要練習〉，這幾天也有到種子音樂跟同事玩交換禮物，他將在桃園跨年晚會「桃樂園Wonderland」上首度公開演唱新歌。

品冠昨晚陪一雙兒女共度平安夜。（種子音樂提供）

品冠因老婆出差，近來父兼母職帶小孩。（種子音樂提供）

(中時 )