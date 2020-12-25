中國科興（Sinovac Biotech）研發的新冠疫苗在疫情嚴重的巴西與土耳其得到褒貶不一的評價。巴西總統波索納羅抨擊，科興疫苗有效性低。但土耳其當局公布，科興疫苗測試後的有效率超過91%，第一批三百萬劑疫苗將在下週運抵當地。

科興研發的疫苗能否獲巴西核准接種，中央與聖保羅州政府意見不一。曾經表明不會採購中國疫苗的總統波索納羅在社群媒體發表耶誕演說，抨擊獲聖保羅州支持測試的科興疫苗有效性低。但他並未透露具體數據也未提供證據，只呼籲國民要忍耐，等待有效而安全的疫苗。

其實波索納羅對疫苗一向抱持懷疑眼光，多次語出驚人，例如稱注射疫苗會將人變成鱷魚，讓女性長出鬍子等。但聖保羅州衞生部門稱，當局要求疫苗有效率超過五成，科興已達標。不過科興要求，延後至少15日才公布測試結果，據報是要整合全球測試數據。巴西是科興疫苗最先完成大規模測試的國家，原定本月初發布結果，已經三度改期。

但土耳其則是肯定科興疫苗的有效性。土耳其衞生部長科賈公布了1,300人的測試數據，指疫苗有效率超過91%，科賈還稱自己會與醫護人員一起成為科興疫苗首批接種者。土耳其當局還透露，測試中無人出現嚴重的副作用，只有一人有敏感反應。

土耳其一共訂購5,000萬劑科興疫苗，但交付日期一再推遲，土國稱北京當局已經批准交貨，首批300萬劑疫苗預計28日運抵土耳其。

(中時 )