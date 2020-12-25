川普政府上周將大陸最大晶片製造商中芯國際（SMIC）在內，逾60家大陸企業和關係企業列入貿易黑名單，禁止美企對其出口從軟體到化學用品在內的產品或技術。但有議員及業者認為此舉「完全無效」，應採取更多措施限制，對此，美媒便列舉出4招中芯國際如何閃避華府最新的制裁措施的可能方法。

對中芯國際來說，最關鍵的一項規定是限制販售先進晶片製造設備及其他物品，而美國供應商在此領域占據主導地位。兩名共和黨籍議員魯比歐及麥考克認為制裁措施不嚴謹，日前曾致函商務部長羅斯告說，警告這一措施「完全無效」，並沒有削弱北京對下一代半導體的努力。而此項看法也與產業主管及政府官員的擔憂一致，他們認為白宮應採取更多措施限制中芯國際。

根據美國財經媒體報導整理，中芯國際如何閃避華府最新的制裁措施如下:

1.提早囤積晶片製造原物料

為制止大陸發展半導體的野心，川普再度使用先前對付華為的手段。這些措施成功阻止了華為的發展，但並未重創華為在5G網路的領先地位，也未能封殺華為規模龐大的智慧手機部門。

知情人士表示，中芯國際早就預料到將採取行動，已囤積可使用多達18個月的化學品和其它原物料，以維持工廠機器正常運轉。中芯國際今年來兩次提高資本支出預算至67億美元，後來又因美國監管不確定性而縮減預算。

2.用上一代設備改良和生產先進晶片

另一名知情人士表示，中芯國際的工程師正忙於估新措施造成的影響，以及提出解決方案來確保所需設備的安全，就取材華為兩年前的經驗一樣。問題在於，美國政府以10奈米技術為分界，規定禁售更先進製程的製造設備。可以想像中芯國際可能將80%的上一代設備，用於改良和生產更先進晶片，但這項策略無法長期維持生產，而且很大程度上取決於美國總統當選人拜登採用之前政策的程度。

然而，中芯國際的長期技術路線圖還是依賴美國設備。該公司的工程師也許短期內可以維持研究和生產，但隨著產業持續的發展，商務部最新制裁措施基本上已凍結了中芯國際的能力。如果拜登上任後實施最大限度的制裁，中芯國際可能無法使用7奈米或更先進的技術，將使台積電等海外競爭對手主導市場。美國嚴格的審查衍生的不確定性，也可能使中芯國際的客戶持謹慎態度。

3.實體清單看似嚴格卻有疏忽

實體清單的規定看似嚴格，但卻疏忽了10奈米或更先進技術所需的多數設備，已用在先進程度較低的生產，意味中芯國際可能已經掌握了一些設備，能維持生產一段時間。因此，兩名美國議員魯比歐及麥考克認為，中芯國際可以重新利用多達95%的前一代設備。

4.大陸是全球最大的半導體市場

到目前為止，大陸是全球最大的半導體市場，並且嚴重依賴進口。齒輪供應商（Applied Materials）和科磊（KLA）等設備供應商可能會反駁，該公司在亞洲生產的設備不受美國管轄，但商務部官員表示，把美國境外生產的零件出口給中芯國際，仍會被制裁，這取決於他們有多少技術來自美國。這個看似漏洞的合法性仍然不清楚，特別是在美國官員向盟國施壓以切斷大陸客戶的情況下。

另一項擔憂是晶片業本身具有的複雜程度，這意味著華府官員須靠晶片業者解釋產品複雜性。這就是為什麼企業向商務部申請出口許可證，過程非常費時的部分原因。Entegris Inc.首席執行官貝特蘭德·洛伊（Bertrand Loy）、也是該行業最大的貿易集團SEMI的主席便說，目前還沒人知道最新的制裁措施將如何實施。

(中時新聞網)