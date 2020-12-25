為鼓勵國內青年學子勇於築夢踏實，台積電文教基金會連續5年舉辦「台積電青年築夢計畫」，除了來自桃竹苗、台南地區學子，更拓展至台中地區，邀請大專院校同學共同角逐三百萬元築夢獎金。本屆共有102組提案，經過兩階段嚴謹的書面審核，遴選出13組團隊，最終選出8組團隊，各隊各獲得20萬至60萬不等的築夢經費，名單已同步公告於「台積電青年築夢計畫」官方網站。

台積電青年築夢計畫近日於清華大學孫運璿演講廳進行熱烈決選。評審包括台積電文教基金會董事彭宗平、邢智田，國立台灣大學管理學院教授李吉仁、天下雜誌群總管理處總經理鄭宜媛以及交大建築所教授龔書章。公布獲選的8組團隊分別來自中央、長庚、清大、聯合、中興、逢甲，以及明新科技大學。

主辦單位台積電文教基金會執行長許峻郎指出，今年競賽以「循環下世代」作為專題組主題，引領學子聚焦循環經濟議題，以環境永續為概念。台積電青年築夢計畫自2016年舉辦至今，已吸引逾近400組、千名青年朋友投入環境保護、自媒體經營、文化教育等各項領域。

決審會評審總召集人台積電文教基金會董事彭宗平教授總評今年參賽作品，他認為今年參賽隊伍數量和提案作品的多元性再創記錄，參賽提案主軸更從個人生活觀點橫跨多元社群視角，再從地方創生跨境到台灣文化推廣。內容議題則深入各界關心的產業和社會發展議題，包括：Podcast 媒體、偏鄉教育、環保生態、醫療知識、地方創生、弱勢關懷、原住民文化、校園生活等廣泛領域。

彭宗平強調，團隊作品跳脫個人範疇，跨至社會議題，利他性的行動相得值得鼓勵。此外，他也嘉勉所有團隊：無論勝敗，每組團隊透過提案作品的規畫、執行到完成等過程，因著對夢想的渴望，執行力就有多大。過程中所獲得的點滴收穫，都是人生成長過程中不可或缺的重要資產。

(中時 )