新潤公司違反重訊申報 遭處違約金3萬元 19:312020/12/25 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心25日表示，對新潤興業公司(6186)違反重大訊息申報及資訊申報規定處以違約金3萬元。 櫃買中心表示，新潤興業公司出售土地予關係人，惟未依規發布重大訊息及辦理資訊申報，櫃買中心對該公司處違約金新台幣3萬元。 聯發國際25日申請登錄興櫃股票 台壽37億買興富發總部三樓層 (工商 ) #新潤 #櫃買中心 #申報 #違約金 #新潤興業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台大創創中心Demo Day 輔導20家新創連結創投資金 16:412020/12/25 財經 林口新創園 實證聯盟啟動 04:102020/12/25 產業特刊 11月徵才 批發零售業 近三月新高 年終鋪貨及電商購物旺季 04:102020/12/25 財經要聞 民選獨裁綠營新權威 蔡英文登《亞洲週刊》最新一期封面 14:362020/12/25 政治 新農企時代成果發表 回響熱烈 04:102020/12/25 產業特刊 中華開發生醫基金 產業新活水 04:102020/12/25 財經焦點 奈國爆其他新變種 陸英航班暫停 04:102020/12/25 焦點要聞 大成跨足新領域 業績新動能 04:102020/12/25 證券．權證 竄改蔡易餘維基配偶欄是卡神楊蕙如 翁男被判6月 17:012020/12/25 社會 胃口差、莫名變瘦別輕忽 六成確診已胃癌晚期 健保新給付藥物延緩惡化 14:032020/12/25 健康 美再啟337調查 11陸企涉案 04:102020/12/25 全球財經 財經熱門新聞 川普搞死華為、中芯後 一整掛企業慘爆被踢出大陸 - 財經 阿里驚魂夜遭大屠殺 謝金河：新華社曝一張照 馬雲不妙了 - 財經 蔣爸回中芯第一步 驚爆晶片業走向 這台廠遭點名慘了 - 財經 耶誕震撼彈 李紀珠辭新光金、新壽董事與副董事長 - 財經 - 工商 澳賣礦發財的好日子到頭了？ 澳專家回答超意外 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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