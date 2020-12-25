櫃買中心25日表示，對新潤興業公司(6186)違反重大訊息申報及資訊申報規定處以違約金3萬元。

櫃買中心表示，新潤興業公司出售土地予關係人，惟未依規發布重大訊息及辦理資訊申報，櫃買中心對該公司處違約金新台幣3萬元。

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(工商 )

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