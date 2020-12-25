瑞磁(ABC-KY，6598)25日公告，已完成開發全球首創可同時檢測新冠及流感病毒的分子核酸檢測試劑(CoV-2 Flu Plus Assay)，並已向美國FDA正式申請緊急使用授權(EUA)，這是該公司第3項EUA，法人預期將帶動該公司在2021年啟動爆發成長力道。

該項六合一產品可同時檢測新型冠狀病毒(SARS-CoV-2 Virus)、A型流感病毒分型(包括H1 seasonal、H1 2009 Pandemic、及H3亞型)、B型流感病毒，與呼吸道融合病毒(RSV)等，是近年來最常見的6種呼吸道流感病毒。

執行長何重人表示，瑞磁目前是全球首家針對這6種病毒組合進行開發的專業檢測產品廠商，除了常見的A型B型流感病毒，還包括呼吸道融合病毒(RSV)，RSV屬於一種副黏液病毒，是造成6歲以下孩童下呼吸道感染的主要病毒，被兒科醫師視為寶寶呼吸道殺手，易導致嬰幼兒肺炎或死亡，研究更顯示感染過該病毒的孩童會增加其誘發氣喘與過敏的機率。

法人表示，未來幾年內新冠病毒不會消失並轉為流感，而美國CDC(疾管局)統計資料顯示，近幾年美國感染流感年平均約高達1,800萬例；而新冠肺炎疫情風暴，美國自11月下旬以來，每天確診人數幾乎是20萬例起跳，最多單日確診人數更在日前曾突破25萬例，超過3千人死亡。目前因感染新冠病毒而住院的病例數更連續數十日創紀錄破11萬人，各地加護病床都相當吃緊下，瑞磁開發檢測新冠及流感病毒的分子核酸檢測試劑將可望有不錯的利基。

法人表示，儘管美國自12月14日開始接種疫苗，但對比美國CDC官網公告確診數據顯示，似乎還趕不上疫情擴大的速度。許多防疫專家認為好的疫苗及檢測產品，才是目前全球最重要的抗疫利器，因此美國新冠病毒檢測產品市場的需求，即使是在疫苗問市後仍將持續高調存在至少2年以上，看好瑞磁生技業績2021年第一季比2020年第四季成長、2021年比2020年更具成長爆發性。

(工商 )