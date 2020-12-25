知名YouTuber頻道「哈哈台」，近日上傳一部幫母胎單身20年的政大妹配對影片，卻因為整個約會過程真實到不行，雙方互動尷尬爆棚，引爆網友討論，甚至還有不少網友訝異怎麼政大妹的約會對象「鐵板燒B-boy」竟連政大都沒聽過？！

哈哈台日前熱情幫母胎單身20年的政大妹配對，並曝光政大妹與鐵板燒B-boy首次約會的全紀錄。只是兩人從頭到尾的互動就充滿了尷尬氣氛，尤其是開頭男孩聽到政大妹就讀學校的反應竟是「政大？在哪裡啊？幹嘛那很有名嗎？」更是讓政大妹與網友都超傻眼。

幫受訪者配對！最真實的一場盲約！兩人最後的決定是什麼呢？

想當然爾，政大妹與B-boy男孩的第一次約會當然是以失敗作為結束，而政大妹孤零零站在路燈底下的身影更是令人心疼，B-boy男孩也坦言沒有觸電的感覺，既然如此不要給人家希望，才不會失望。

這段超真實約會影片，火速在網路引發熱議，不少網友更是紛紛心疼起政大妹，「第一次聽到居然有人不知道政大…真是讓我瞠目結舌，男女知識水準落差太大很難聊起來」、「男生的反應實在真實到讓人替女生捏好幾把冷汗，女生主動開話題－男生回應是句點或反嗆...老實說對初次見面的人來說並不是非常友善，不過也有可能是兩人生活圈實在差太多(以至於男生習慣用這樣的模式打破尷尬)」、「這一集太real了，小紅帽下一次的擇友前提條件：知道什麼是政大」。

事後男方也在影片下方留言解釋，自己只顧想著自然呈現，而尷尬緊張到忘記細節，導致無意識的口頭禪罵了不少髒話，讓大家觀感不好不是有意的；至於不知道政大的部分，他坦言真的不清楚大學部分，在他眼中政大、台大、文大、北大都是大學而已，「不知道政大就是社會低階人士嗎？還是說就是沒有用的廢物呢？」同時也不忘感謝大家對他的指點。

(中時新聞網)