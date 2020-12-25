立法院昨（24日）進行萊克多巴胺美豬表決，行政院長蘇貞昌與黨籍立委溝通時，竟拿同婚法與萊豬相提並論，並呼籲綠委團結一致讓法案通過。資深媒體人羅友志在中時新聞網節目《政新鮮》表示，蘇揆故意拿這種做比較，根本就是不倫不類，他的用意是「情緒勒索」。

【政新鮮】蘇貞昌拿同婚比萊豬 羅友志看不下去怒譙勒索

羅友志指出，同婚議題在社會上出現很多反對聲音，為何蘇內閣要特別把大家拉攏在一起的原因，就是要同心團結，一致性投票。羅更提到，現在有哪個立委敢跟蔡總統唱反調？他說：「這是一種勒索，但不是用金錢勒索，而是用另一種議題、情緒給你恐嚇，難道這不算情緒勒索嗎？」， 1月1日萊豬就要進口，他認為，2016年蔡英文跟川普見面時，背後一定有打如意算盤。

總統蔡英文。（總統府資料照片）

接著羅友志說，三倍券造成我們GDP上升百分之1.2，還創下刺激內需市場的成長，羅坦言，增加內需的前提是要先把錢活水化，錢不是放在那邊就會變多，這點蔡總統跟蘇貞昌一定比我們還要清楚，但問題是，如果外面流進來的的水是死水呢？在經濟理論上，簡單來說就是「死一片」。

衛福部長陳時中。（圖／本報系資料照片）

至於蔡英文為何一開始不發放現金？她說就是怕大家拿去存，對此，羅友志表示「小英跟蘇貞昌離開老百姓太久了，一千元拿去存，也不會富有到哪裡」，羅表示，政府不要再大內宣，我們應該是要面對台灣在萊豬進來後，人民到底要怎麼生活？台灣不只有美豬問題，更有疫情問題，最後他更質問陳時中，「你確定你現在有能量能兵分二路嗎，你可以同時間攻萊豬，再攻病毒嗎？」。

（攝影/范佐意、剪輯/陳依仁）

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