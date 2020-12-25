鹿港鎮長許志宏就職2週年，特於老人文康中心舉辦施政成果發表會，共同為設於鹿港老人文康中心地下一樓的「鹿港鎮康動中心」進行啟用揭牌儀式。（吳敏菁攝）

鹿港鎮長許志宏就職2週年，特於老人文康中心舉辦施政成果發表會，共同為設於鹿港老人文康中心地下一樓的「鹿港鎮康動中心」進行啟用揭牌儀式。許志宏鎮長表示，以康動中心開啟「鹿港健康年」，希望提供長輩們一個專業的運動健身環境，讓全民都健康，生活更幸福。

許志宏就職2週年成果發表會以15分鐘的影片呈現有關2020年的施政成績，以防疫環保、教育文化、社區人文、觀光文創、建設交通、體育健康休閒等為構面，用影片與照片呈現這一年來的點點滴滴，尤其在防疫、消毒措施，打造鹿港旅遊空間的環境衛生，以及推動鹿港文史學資料收集、鹿港八郊研究、鹿港古墓碑文化保存等，呈現許志宏鎮長對文化保存與推展觀光的重視與用心。

許志宏鎮長表示，鹿港在遵守防疫政策的同時，又要思考如何推動疫後觀光佈局，以鎮公所有限的財力與人力，不計困難的適時推出鹿港四季紅系列活動，希望帶動人潮活絡經濟，盡量減少百業因疫情所遭受的衝擊。事實上，鹿港鎮舉辦活動的場次應屬全縣之冠，足以告慰的是鹿港的旅遊人數也維持全縣數一數二。

許志宏鎮長施政成果發表的一大亮點是開啟「鹿港健康年」，「鹿港鎮康動中心」也於廿五日同步揭牌啟用。位於鹿港老人文康中心地下一樓的鹿港鎮康動中心佔地百餘坪，是鹿港鎮公所推動第一市場二樓活化，場地標租給香港商世界健身事業有限公司台灣分公司，再由該公司提供回饋給地方的建設。

許志宏表示，鹿港鎮運動人口多，多半以戶外運動為主，非常需要一個能讓長輩們遮風避雨的運動空間，老人文康中心地下室有一百多坪，這次經過贊助商World Gym世界健身俱樂部的專業規劃設計，以及添購專業的運動器材，讓鹿港鎮的康動中心成為專屬長輩們運動的健身俱樂部，啟用之後將提供給設籍鹿港鎮，年滿55歲以上的鎮民免費來使用，希望鄉親們能夠踴躍加入運動的行列。

展望未來，許志宏提出第五公墓要新建的奠儀廳工程，已完成細部設計，明年即可發包進行施工，可望帶給大家一個現代化莊嚴的場所。近員林大排快速道路鹿盛段規畫興建大型停車場，以及縣定古蹟文武廟、公會堂保存維護的規畫設計，也都在進行中。

由鹿港鎮公所爭取中的前瞻計畫，還包括營造休閒運動環境，要改善籃球場及網球場，提供鎮民更完善的運動場所；以及與文化局共同向文化部提出的「千帆入港再造鹿港歷史現場2.0」，希望構築鹿港以文化為基底的空間治理體系，落實鹿港文畫資產活化的永續維運機制。

另外還有營建署已核定的建國路、自由路329巷及周邊公共空間人本環境改善、鹿和路二段352巷道路品質提升計畫、彰鹿路八段等道路提升計畫等，三項計畫總計核定補助一億多元的經費，都已在規劃設計中，明年會相繼施工，要讓鹿港的道路品質繼續提升改善。

(中時 )