2010年轉入職業的我國旅美好手錢珮芸十年有成，今天在TLPGA台巡賽年終封關大賽台灣大哥大女子公開賽最後一輪，在沒有任何懸念與威脅情況下，穩紮穩打地以低於標準2桿的70桿收尾，最終以3回合206桿總桿(-10)，8桿差距輕鬆摘下后冠，不但拿下個人歷來台灣第一場公開賽級的大賽冠軍，獲得54萬元獎金與法藍瓷提供的冠軍獎盃，同時也打破台巡賽今年與這場比賽四年來最大的贏球差距。台灣大哥大贊助選手徐薇淩則以214桿總桿，排名第二，創下個人今年最佳的單場名次。

主辦單位台灣大哥大劉麗惠副總經理於頒獎典禮中表示，蔡明忠董事長已宣佈明年不但將繼續舉辦台灣大哥大女子公開賽，總獎金也將恢復為500萬元，持續以企業棉薄之力為台灣高爾夫球盡一份心力，期許透過舉辦大型賽事，共同提升台灣的高球環境，不僅成為國內年輕選手通往國際舞台的前哨，同時也讓長年於各國征戰的台灣選手，都能回到成長的土地，在家鄉、在國人面前，與國際頂尖好手一較高下、一展實力。祝福台灣運動選手們，秉持勇於自我挑戰的精神，Open Possible 打開更多可能。

兩個月前才歡度30歲生日的錢珮芸，10月下旬剛在美巡賽次級巡迴賽的Symetra菁英賽封后，11月中旬回到台灣，隔離兩周出關後積極練球，不但一號木桿獲得日本高球名人堂成員台灣傳奇高球女將涂阿玉的加持，推桿還獲得贊助商貴賓的提點，「之前感覺球技總是東缺西缺的，這個禮拜終於把所有東西湊起來。」據統計，這場冠軍是"Money"職業生涯第五座冠軍，之前四座有兩座是Symetra冠軍，另外兩座則是台巡賽規模較小的兩回合傳承賽。

打完前兩回合領先6桿的錢珮芸，決賽出發後第二洞雖然第三桿切球有點失手，但隨後順利救回10呎的par推桿，讓她信心大增。錢珮芸隨後採取保守戰術、沒有再犯錯，反觀同組對手徐薇淩也未能如願對她構成威脅，錢珮芸最後靠3鳥、1柏忌，連續三回合繳出低於標準桿佳績勝出。徐薇淩則以72桿作收，總桿214桿(-2)，獨居亞席。

錢珮芸表示：「今天我的心態是打一洞算一洞，不會太積極，畢竟6桿的領先優勢要趕上，不太容易。」錢珮芸透露她2014年雖然拿下當年TLPGA台巡賽的年度賞金后，但總是與冠軍擦身而過。Money十年磨一劍，今天終於拿下個人第一場台灣的大賽冠軍，賽後她謙遜表示自己屬於「比較晚成熟的那類型球員」。

今年LPGA美巡賽在疫情威脅下Money美國四處奔波，打得頗為辛苦。在沒有全卡(完整參賽資格)情況下，她2021年球季計劃2月底返回美國，繼續參加美國次巡的Symetra巡迴賽，累積足夠積分與獎金取得美巡賽全卡後，再伺機進攻LPGA。

至於去年這場比賽排名第八的徐薇淩表示，很可惜今天自己沒能給Money帶來威脅。她說：「前九洞推桿力道都太保守，幾次四、五步推桿抓鳥機會都沒能掌握；後九洞又有點太衝。」徐薇淩賽後略為懊惱地表示如果前九洞她能射下兩隻小鳥，可能又會是「另一種情況了。」

徐薇淩透露自己是重大比賽前的比賽都會打得不錯的選手，但今年因為疫情關係，比賽之間的間隔比較大，雖然自己都有慢慢地在進步，但「似乎少了一點手感，沒有辦法一開賽就很有信心地揮出每一桿。」徐薇淩也因此呼籲企業多多贊助比賽，讓選手有更多的揮灑空間。

同樣為旅美的好手程思嘉，今天最後三洞漂亮射下兩隻小鳥，最後擊出三天下來個人最佳的70桿，總桿215桿(-1)與李佳霈並列第三。今年台巡賽有三次名列第三、一次屈居亞席的程思嘉表示，自己老是與冠軍緣慳一面，「可能是得失心太重，反而有點放不開。」

台巡賽超級新秀吳佳晏今天有些欲振乏力，最後只打出74桿，終場以216桿與郭艾榛並列第五。另一方面，目前就讀美國亞歷桑那大學的業餘高手張雅淳，第三回合靠2博蒂、3柏忌以73桿作收，不但以217桿總桿成為全場表現最佳的業餘選手，整體排名也與「宜蘭球后」石澄璇、旅日好手蔡佩穎，以及黃郁評三人並列第七。前年冠軍選手李旻最終則以218桿，與旅韓選手陳宇茹並列第11。

(中時 )