金融業換核心系統就像走一次鬼門關，壽險公司不敢大意！中信金控25日公告，董事會決議通過子公司台灣人壽建置新核心系統暨整合專案，原預計投資金額為新臺幣32.98億元，但依據實際需要擬追加預算新臺幣2.6億元，中信金財務長邱雅玲指出，主要就是要外聘顧問，確保換新核心系統順利，全案預計投資金額變更為35.58億元。

另外，為因應愈來愈艱困、變動的經營環境，台灣人壽也做了組織調整。過去「總經理」之下設有多處，現在統整為三大總處：「客服暨資訊總處」、「營運總處（商品、精算、銷售）」、「金融投資總處」，分別由台壽總經理莊中慶、台壽資深副總經理暨首席策略主管葉栢宏、台壽資深副總經理暨金融投資一處處長謝壯堃兼任總處長。

中信金指出，謝壯堃為中央大學產業經濟碩士，在中國信託有10多年投資相關經驗，原本就是金融投資一處處長，現兼任總處長，至於金融投資二處處長由台壽副總經理楊慧君接任。

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