高爾夫球通路商邁達康(9960)25日召開記者會指出，董事會決議以1020萬美元，收購美國從事康復型健身器材研發及銷售的Innova Products公司100％股權，希望藉由邁達康多年的電子商務及批發零售經驗，多角化經營，拓展國外業務。

邁達康表示，INNOVA公司成立於2012年12月，總部在美國加州，INNOVA是一家康復型健身器材研發及銷售公司，產品有倒立機及健身單車等健身器材。

邁達康說，INNOVA專注於康復用的倒立機(Inversion Table)的研發與銷售，在亞馬遜和沃爾瑪的電子商務平台上，INNOVA的家用康復型倒立機，在這個品項裡名列前茅，且擁有極高的客戶評價。

邁達康指出，INNOVA公司擁有一支小而精的美國及大陸管理團隊，非常接地氣的北美客服經驗、多年與批發商應對的經驗、穩定且有競爭力的供應體系、駐廠品管及產品改進的經驗、以及持續的產品優化及開發的經驗，可以把它延伸到其他的家用康復型健身器材及醫療器材。

邁達康說，邁達康在取得INNOVA公司100％的股權後，將可運用本邁達康多年的電子商務及批發零售經驗，加上專業的人力資源團隊，將有助邁達康從事多角化的經營方向，提升效益，並為股東帶來更大的股東權益報酬。

邁達康並表示，在暫停交易之後，櫃買中心已經同意12月28日恢復交易，邁達康累計至今年11月營收約4.57億元，年增22.23％，今年前3季每股盈餘約0.99元，年增54.69％。

(工商 )