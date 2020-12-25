立法院修正「槍砲彈藥刀械管制條例」，將市面「操作槍」納入「模擬槍」管制，報備持有或自願繳銷的半年期限已到期，且為因應即將到來之元旦連續假期及明年各級農、漁會改選，為淨化治安，桃園市政府警察局執行今年第三次全國肅槍行動，著重於查緝各式非法槍械(含模擬槍)、掃蕩改造槍械工廠及緝逃專案列管之危險逃犯等3項工作，自25日止破獲非法槍械案件10件15人，查扣非法槍械共14枝含模擬槍3把，改造槍械工廠2處，有效維護社會治安。

為加強掃蕩非法槍械，且為防範即將到來之元旦連續假期、名年各級農、漁會改選可能衍生暴力、幫派介入選舉之治安狀況，桃園市政府警察局於12日起至25日配合內政部警政署執行「全國肅槍行動」，全力掃蕩非法槍械及改造處所，避免黑槍流入市面。本次專案由警察局刑警大隊統籌規劃，共破獲非法槍械案件10件15人，查扣非法槍械共14枝含模擬槍3把，改造槍械工廠2處。

其中包含蘆竹分局於日前接獲檢舉，指稱高嫌等人持有槍枝數把並遭其持霰彈槍、手槍等槍枝恐嚇，本局蘆竹分局立即與刑事警察大隊偵三隊組成專案小組，於18日動用保安警察大隊特殊警力持新北地方法院核發之搜索票，在新北市新莊區執行攻堅及搜索，共查扣手槍2把、彈匣3個、改造子彈成品1枚、手槍改造工具1盒、火藥1包、二級毒品安非他命2.9公克、吸食器2組及失竊汽車號牌2面等物品，並當場逮捕高嫌等9人，全案經調查詢問後，依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品、竊盜及恐嚇罪嫌移送臺灣新北地方檢察署偵辦。

龍潭分局專案小組獲情資，指稱葉嫌涉嫌經營槍枝改造工廠，立即報請臺灣桃園地方檢察署指揮偵辦，於16日15時許，持臺灣桃園地方法院核發之搜索票，在桃園市新屋區執行搜索，當場查獲葉嫌涉嫌非法改造槍械，查扣得掌心雷手槍1枝、長槍1枝、長槍半成品2枝、長槍管1支、水平儀、砂輪機、砂輪頭、游標卡尺、鑽床頭、車床、固定座、量測工具等相關改造槍枝設備等證物，全案依槍砲彈藥刀械管制條例移送桃園地方檢察署偵辦。

刑事警察大隊偵一隊接獲情資，指稱莊嫌涉嫌於毒品買賣中以持槍恐嚇方式黑吃黑，案經本局刑事警察大隊偵一隊專案小組於22日持桃園地方法院核發之搜索票前往八德區搜索，當場查扣莊嫌持有之土造獵槍1支，另至莊嫌新北市住處起獲改造手槍1支、彈匣1個、子彈10顆等證物，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送桃園地檢署偵辦。

江嫌遭桃園地檢署毒品通緝中，楊梅分局專案小組接獲線報全力查緝，12日在中壢區逮捕江嫌，赫然發現其隨身背包內竟夾藏仿金牛座手槍1枝、彈匣1個及子彈9顆，全案依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

(中時 )