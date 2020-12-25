中信兄弟今日宣布與前阪神虎洋投歐尼爾（Onelki García）簽約，目前找齊3名洋投，在米蘭達出走韓職後，兄弟沒有與羅傑斯續約，第4名洋投將會是新面孔，領隊劉志威表示已經找好了，不過卡在對方家鄉沒有影印機，程序尚未走完，近期就會公布。

在萊福力、「三冠王」德保拉之後，兄弟今日公布簽下歐尼爾，劉志威透露其實原本打算一次公布剩下2名新洋投，不過由於最後一人家鄉在南美洲，一時找不到影印機處理文件，因此還無法公布，此外也代表兄弟不會續約羅傑斯，今年3洋投只剩德保拉續留。

劉志威透露最後一名洋投是中南美洲籍右投手，曾效力過亞洲職棒。

新洋投歐尼爾預計在1月中來台，不過劉志威透露目前因應疫情，手續更多更複雜，除了14天隔離之外，要接著7天自主健康管理，期間不能去醫療院所，「等於洋將要要21天後才能體檢、正式練球，行程安排上是考驗。」

中職今年開打日期為3月13日，算一算洋將只剩1個月可以調整，且來台前在國外也要做不少檢測，外國做核酸檢測也很複雜，幸好原本有來台過的洋將手續過程比較容易。

(中時 )