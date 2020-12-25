24日上役三分球48投中23、轟進132分雙寫新猷重創台北市大後，義守大學25日從台灣科大轉戰政大體育館，不但籃圈不一樣，手感跟著大不同，三分球15投中3，出手及進球數，與昨天判若兩隊，幸好義守教練謝玉娟從防守做起，第2節只讓中原拿9分，最終92比71贏球，預賽4連勝，109學年度富邦人壽UBA大專籃賽公開男一級預賽累計7勝2敗。

義守今天15投中3，本季9場預賽以來單場次低，只比上階段在自家主場輸給台灣師大的23投中2，稍稍好一些，唯2進球是陳品銓2球、蘇文儒1球，與昨天上場12人有11人投中，如同天差地遠。換了籃圈就換了手氣，此役的冰冷手感，讓人很難跟昨天的48投中23相提並論。

特別是贏球兵歸贏球，帳面上12人都上場，卻靠6名主力撐場，另6人替補時間都個位數，僅3人得分，各為2、2、1分，也即全隊92分有87分是6主力合拿，板凳深度已成現階段的盲點之一，賽後謝玉娟高分貝跟子弟兵喊話，替補球員再不爭氣，她將「家法伺候」。

6名主力得分都上雙，讓人驚艷是旅美2年本季返台披義守戰袍的前鋒邱子軒，先發34分鐘14投中10，3罰中2，拿22分平上階段主場贏世新，他飆關鍵22分的個人單場最多，8籃板、5助攻則雙寫新高。外帶2抄截、1阻攻。

很難想像的是，邱子軒上周六代表義守到台中車站參加世界大學三對三選拔賽，第1戰對中州就傷了左腳踝，邱子軒表示，過去幾天忙著治療，北上前1天的周二才歸隊練球，昨天首戰北市大，替補19分鐘，4投中4含1記三分球，9分、5籃板，今天雖3投不中，但靠7成1的兩分球超高命中率，照樣再寫個人新猷。

(中時 )