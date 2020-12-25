民進黨政府將在明年1月開放萊豬進口，立法院會24日上演表決大戰，9項行政命令及相關法案經過近12個小時、表決上百次，全數通過民進黨團提案，但過程中民進黨立委劉建國、江永昌、林淑芬3人卻出席未投票。總召柯建銘表示，一定會有黨紀處分。名嘴李正皓預測，3綠委可能會被停權2年，政治前途完全不受影響。

李正皓在臉書貼文表示，民進黨會怎麼處理林淑芬、劉建國、江永昌？他預測停權兩年，2年後，林淑芬、劉建國、江永昌恢復黨權後，剛好是2023年立委提名之際，3人政治前途完全不受影響、船過水無痕。

網友表示，「確定不會像你一樣被開除黨籍嗎？」，李正皓回應說，「不會，因為民進黨是實力原則。國民黨也是實力原則啊，把有實力的開除，留下有『實力』的。」

也有網友認為，「黨內估計會重重提起輕輕放下，這3人贏了名聲、選票、清譽，其他黨員都是傻傻地投同意票？」、「裡面除了林淑芬，其他二個可以換掉，換別人選不會太差。」、「建議開除，民進黨已過半，該清理門戶。」、「總統有來自美國的壓力，立委有來自選區的壓力。是要處罰什麼？」

民進黨會怎麼處理林淑芬、劉建國、江永昌？ 預測：停權兩年。 兩年後，林淑芬、劉建國、江永昌恢復黨權後剛好是2023年立委提名之際，三人政治前途完全不受影響、船過水無痕。 由李正皓發佈於 2020年12月24日 星期四

(中時新聞網)