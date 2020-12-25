美中簽署第一階段貿易協議快要滿一周年，中方官員今年迄今進口的美國產品，僅僅略高於其承諾水平的一半。華盛頓的一個主要經濟智庫收集的貿易數據顯示，中國無法完成其承諾的2020年購買美國商品的目標。

美中今年1月15日簽署了第一階段貿易協議，持續了一段時間的關稅戰也暫時休兵。兩國所簽署的這個部分貿易協議的要點就是，中國承諾2020和2021兩年內，在2017年進口美國產品的基礎上增購至少2千億美元的美國貨。

許多專家認為中國承諾的購買目標不切實際，而全球疫情導致進口需求驟跌，也令這個目標更難實現。

美國之音報導，華盛頓經濟智庫彼得森國際經濟研究所周三參照近期發布的美國貿易數據推算出中國今年1月到11月購買了價值820億美元的商品。

根據協議內容，中國應該在今年底完成購買1,590億美元的美國商品。但前11個月，中國所購美國商品僅比目標水平的一半略高。

該智庫對中國購買美國商品進行分類後可以看到，中國進口最多的美國產品是製造業產品，另兩類則是農產品和能源。數據顯示，各類產品中，中國進口最接近目標水平的是農產新品，而距目標水平最遠的則是能源。

該智庫沒有追蹤中國所購買的美國服務產品。

美國總統當選人拜登表示，他就任後將不會急於撤除關稅。他表示，將會對美中第一階段貿易協議執行情況進行全面評估，並和美國的盟友們一起制定出一個有連貫性的對華策略。

(中時 )