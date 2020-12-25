攻城獅洋將塔壁跟顧問陳志忠認真看著球隊訓練狀況。(攻城獅提供)

新竹街口攻城獅第3位洋將塔壁25日早上完成14天隔離檢疫程序，且於下午正式投入球隊訓練。為了讓新竹的獅紫軍搶先體驗的訓練氛圍，今天團隊訓練全面開放球迷持主場門票入場參觀，共吸引近百位球迷進場，攻城獅官方也提前宣布26、27日開幕周票房已賣出7成。

球團在25日練球前特別安排塔壁與現場球迷見面互動，塔壁表示，「很高興能來到台灣打球，今天是我第一次見到球迷，希望之後都還能在現場看到大家，希望你們能一起進場獅吼！」26日的隊史首戰將於下午一點開放現場售票，尚有2樓票券歡迎獅紫軍們現場搶購。

畢竟塔壁才剛出關，預計攻城獅26日遭遇桃園領航猿的開幕戰，以及27日出戰富邦勇士兩場比賽，塔壁登錄上場機率很低，將由雷特、狠投兩名洋將披掛上陣，全力爭搶隊史首勝，其中雷特被攻城獅總教練林冠綸譽為「生涯見過最強洋將」，他的身手總算要曝光了。

(中時 )