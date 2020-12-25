《公視主題之夜SHOW》播出紀錄片《滾》，探討房價高漲所導致的全球性住房危機。映後論壇以「你不配！因為你住不起！」為題，由資深媒體人范琪斐擔任主持人，與律師黃國昌和房地產作家Sway進行討論，更邀請聯合國住房專員蕾拉妮（Leilani Farha）越洋連線。蕾拉妮期待台灣響應她發起的「移轉」運動，協助確保人民獲得適足的可負擔的住宅。

近年來各國房價高漲，范琪斐坦承曾想在紐約買房，但老公一聽到要背百萬美金的房貸，馬上翻臉，「為了買房子的事情，我們真的差一點弄到離婚」，感嘆背房貸對很多人來說，真的是一個很大的壓力。Sway則分享自己小時候住在大同區，搬離時雖拿了一筆不錯的拆遷費，但父親考量到要養育四個小孩，最後轉往板橋落腳，放棄繼續住在台北市。

身為3個孩子的爸，黃國昌也回應如今無法負擔居住在台北市的房價，范琪斐打趣問道：「怎麼不找身為建商的岳父商量一下？」讓黃國昌大喊：「這兩回事啊！」並坦言自己因為「居住正義」的理念，與從事建商工作的岳父產生嚴重的立場衝突，在經過一段時間的慢慢了解，岳父才漸漸對他從討厭轉為接受，「現在我們之間關係還不錯」。

討論到實價登錄制度，3人均認同房屋價格資訊的公開透明對消費者至關重要，Sway指出目前的實價登錄只能看出區段大概價位，更語出驚人：「我估計有8成紀錄是造假的！」然而黃國昌卻感覺要在台灣推行實價登錄遭遇重重阻礙，強調實價登錄2.0修法當中的「實價登錄揭露到門牌」、「預售屋價格即時登錄」，以及「政府的查核權」，才是實現居住正義和房價透明的最重要核心。

關於居住危機，現場亦有公民華萍（社子島自救會發言人）提出「社子島開發」案件，高達42％居民反對拆遷，政府仍執意要實施區段徵收，讓將近1萬2千人將面臨迫遷。黃國昌建議台北市政府在面對社子島問題問題時，不能純粹從開發觀點出發，而是要跟這些居民、土地去連結，「政府應該讓居民對居住環境的未來發展有更多的參與權和發聲權。」

提及對買房的建議，Sway表示如果有錢然後有需要房子那就買，但別為了投資而買，「如果看重我們的下一代，那就應該要把房子留給生活必需品」。黃國昌認為台灣現在扭曲的不動產市場所造成的資源錯置，實際上不是在發展經濟，而是在造成非常嚴重的國安問題，希望每個人都從共善的觀點出發、在政策面也要往良性的方向前進。范琪斐則語重心長呼籲：「看到房子要先想到人，不要先想到錢！」

《公視主題之夜SHOW：滾》將於今（25日）晚間10點在公視播出。

(中時 )