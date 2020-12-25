彰化縣一名已婚英文女老師，今年1月起突然對丈夫變得冷淡、不理睬，甚至多次主動提離婚，夫今年6月才從妻子手機發現鹹濕對話「就當作妳是花錢跟喜歡心愛的人援交做愛吧」讓他綠雲罩頂，氣炸提告請求損害賠償；彰化地院簡易庭法官近日判決小王應賠償人夫35萬元

根據彰化地院簡易判決書女老師跟丈夫結婚多年育有子女，今年起卻越來越冷淡，甚至數度提離婚，讓丈夫起疑，最後才從女老師手機中發現Line中有與陌生男子的鹹濕對話紀錄，認定妻子在外有小王，憤而對小王提告侵犯配偶權的損害賠償。

英文女老師與小王對話內容曖昧，有時小王還叫女老師「親愛的」、「老婆」，因須獨力扶養兒子、母親且另有女友，資力不足，不斷跟女老師索討50萬元，最後在今年6月1日獲得20萬元金援。

女老師匯款後，小王還傳訊「妳賺到舒服爽快，我賺到金錢平衡我的生活壓力」等對話中，「我跟妳在一起時，我也是很盡力的讓妳舒服，讓妳爽的」、「我可以給妳老公無法給妳的爽快舒服及高潮」。「我認識妳，是因為欣賞妳是個英文老師……從來沒有跟英文老師做愛過，覺得很新鮮感。」等語。

小王否認有發生關係，辯稱只是在聊天，手機對話紀錄不足以證明有實際性交、猥褻之情形，還指人妻患有舞蹈政，導致人格改變，不能因此就以兩人聊天紀錄當成侵害配偶權。但法官並不採信，就算沒有實質證據證明兩人曾去汽車旅館，但人妻與小王交往情形顯已逾越一般尺度，判決小王應賠償女老師丈夫35萬元，全案可上訴。

(中時 )