109年體育推手獎表揚典禮今日表揚51個獲奬單位，總統蔡英文親臨頒獎，感謝贊助及推廣體育活動的企業、團體與個人，高度讚譽並表揚他們的無私奉獻，是臺灣體育活動最重要的「推手」。教育部潘文忠部長也期待推手奬得主所創造的典範，得以傳承與擴散，嘉惠更多體育選手及團體。

體育推手獎分為「贊助類」、「推展類」及「特別類」三類，其中「贊助類」及「推展類」又分為金、銀、銅三等級與贊助類長期贊助獎，分別以贊助金額或推展年資做為評審標準，而「特別類」則以具有特殊具體事蹟或有重大貢獻為表揚條件。今年度在各方踴躍參與下，總收件數達89件，共計有51個獲獎單位，其中包含贊助類58件、推展類20件。

今年獲獎單位中，中華電信股份有限公司、台灣電力股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司等5家同時榮獲「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」三個獎項，長期投入資源，培育無數優秀選手，代表我國出征各大國際賽事取得佳績。

此外，今年在嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響下，仍有台北富邦商業銀行股份有限公司、臺灣集中保管結算所股份有限公司、生達化學製藥股份有限公司、社團法人三好體育協會、張約翰先生、劉天麟先生及陳薇婷女士共4家企業團體及3位個人首次參與推薦並獲獎，足見每年都有新的體育推手源源不斷，讓體育人的努力及光彩得以接續傳承。

蔡英文於會中特別強調，成就一位優異的運動員，除了選手自己努力、堅持與熱情、教練的指導、親友的鼓勵外，還有許多在背後擔任支持的力量，這些隱身在掌聲後面的推手，無怨無悔、全心全意投入體育推展工作。所以在獎勵優秀選手的同時，更要給予這群幕後推手更多的掌聲與感謝。希望藉由「體育推手獎」，期盼大家一起做臺灣體育發展的「推手」，以增進參與推動體育之風氣，讓體育的奧援源源不斷，永不止歇，共創更健康的臺灣，讓世界看到臺灣的驕傲！

(中時 )