苗栗縣耶誕星光演唱會25日熱鬧登場，縣府前廣場燈飾閃亮，歡迎民眾打卡拍照。（巫靜婷攝）

苗栗縣耶誕星光演唱會25日熱鬧登場，縣府前廣場燈飾閃亮，歡迎民眾打卡拍照。（巫靜婷攝）

苗栗縣耶誕星光演唱會25日熱鬧登場，青年品牌「菁市集」邀請54家優質青年店家及職訓單位共同參與。（巫靜婷攝）

苗栗縣耶誕星光演唱會25日熱鬧登場，民眾落實防疫戴口罩熱情參與。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府首度舉辦耶誕活動「2020苗準青動栗歡聚耶誕夜」，自12月25日至27日熱鬧登場，今年以白色耶誕為主題，在縣府前廣架設8米高白色耶誕樹，25日舉辦星光音樂會邀請玖壹壹、流行樂團noovy、創作歌手王艷薇、金曲歌王翁立友等卡司輪番獻唱，熱鬧歡度耶誕節。

苗栗縣政府勞青處指出，12月26日融合多元族群共同獻聲，活動表演包含傳源文化藝術團、印尼原鄉人舞團、箏隼藝術古箏團、超偶歌手廖志良等團體；27日主打青年社團展演及達人秀，邀請縣內青年達人峰兒、愛跳舞女孩、阿智Zpower樂團、夏、尤霸斯(志偉)及學生社團等不同表演風格，展現苗栗好青年的實力。

苗栗縣政府為提升活動參與度，規畫多項好禮優惠、主題活動及摸彩品項，除了主題活動（如手寫卡片、吉祥物貓裏喵合影、發送糖果、塗鴨彩繪、耶誕DIY、下一站幸福集章）外，每日更提供限量100份的告白氣球免費發送；另外，民眾只要到市集消費滿百，即可兌換1張摸彩卷，消費滿額還可獲得精美好禮及耶誕禮包。

為協助青年商品展售行銷，青年品牌「菁市集」邀請54家優質青年店家及職訓單位共同參與。苗栗縣長徐耀昌表示，青年是國家未來發展的重要關鍵，更是縣府一直以來關注的對象。勞青處長彭德俊表示，耶誕系列活動，除了提供青年展售、展演空間外，也提醒大家要做好防疫工作，參加活動記得戴口罩。

(中時 )