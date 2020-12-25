王男肇事逃逸後，被網友起底是富二代。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

25歲王姓男子，耶誕節清晨6時許，駕駛瑪莎拉蒂撞上松隆路分隔島，事後落跑找友人頂包，網友找到王男臉書，起底他的父親疑似專營醫療設備等耗材，是名富二代。

一輛要價約758萬元、懸掛「VVV」特殊拍賣車牌的瑪莎拉蒂雙門轎跑車，今天凌晨6時許，失控撞斷松隆路上的路燈桿，卡在分隔島上。

警方到場，一名25歲竺姓男子自稱是駕駛，但警方發現，他說的行駛路線與案發經過不符，衣著也與監視器拍到的駕駛不同，員警警告竺男頂替將涉刑責，竺男才供出肇事者是25歲王姓友人。

警方調查，車主為王男母親，聯繫王男後，王男坦承駕車，但旋即掛斷電話，警方到其住處找人也未發現他的蹤影，將依肇事逃逸通知王男到案說明，王男若沒有到案，將依法開單罰款1000元到3000元，並吊扣駕照1至3個月，另北市工務局公園路燈工程管理處也將向他求償。

網友找到王男臉書，發現他曾貼出豪車買賣的文章，王男父親的公司主要從事醫療設備、試劑以及耗材，從2007年開始經營，但王男肇事逃逸後，王男與父母的臉書都已陸續關閉。

(中時 )