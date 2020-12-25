以性侵著名的印度近日再發生一件駭人聽聞的強姦案。一名印度婦女在路上行走時遭5名男子強拖至附近田野上輪暴，受到嚴重傷害的婦女事後向警方報案，竟再次遭警局副督察強姦。此案震驚印度社會，當地警察局督察長下令徹查。

《每日郵報》報導說，這起令人震驚的事件發生在印度北方邦斯哈赫賈漢普爾(Shahjahanpur)附近一座村莊內，這名35步婦人走在路上被5名乘汽車的男子強拖至附近田野中輪暴，事後她獨自前往當地賈拉拉巴德(Jalalabad)警察局報案。

報導引述《印度時報》說，這名受害婦女在警察局中向副督察報案時，被他帶到辦公室內製作筆錄，但這名警官並未對其供述做任何紀錄，反而再次強姦了這名受到嚴重傷害的婦女。受害婦女指控稱，警官對她的報案供述沒有做筆錄，也未做報案紀錄。

在連續遭強姦後，這名受害婦女再去找另一位警察局督察長進行控訴，督察長下令對此案進行調查。

報導指出，印度是世界上對婦女最危險的地方之一，根據官方數據，印度平均每15分鐘發生一起強姦案。

今年10月初有一名6歲女童遭性侵後住院治療，但傷勢過重於10天後不治死亡。此案再次引起印度社會的強烈抗議，死者家人還將女裡的屍體抬到街上控訴暴行。此案也是發生在印度北方邦，施暴者是女童的表兄。在更早之前的9月，也有一名19歲女子遭輪姦致死，同樣引起社會上大規模示威抗議。

印度強暴案層出不窮，2012年12月一名23歲婦女遭輪姦引發了全國民眾的憤怒，官方為平息民憤，重新修訂有更嚴厲刑罰的反強姦法。

據印度國家犯罪記錄局數據顯示，去年印度每天平均有近90起強姦案，但推斷其中有大量案件報導或向警方報案，其中多數受害者是低種姓的底層民眾。

(中時新聞網)