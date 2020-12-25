復興商工廣告設計科10名學生以動物為主題，透過5款可愛幽默的動物角色，傳達動物保育觀念。（葉書宏攝）

復興商工廣告設計科10名學生以動物為主題，透過5款可愛幽默的動物角色，傳達動物保育觀念。（葉書宏攝）

復興商工廣告設計科10名學生以動物為主題，透過5款可愛幽默的動物角色，傳達動物保育觀念。（葉書宏攝）

復興商工廣告設計科10名學生以動物為主題，透過5款可愛幽默的動物角色，傳達動物保育觀念。（葉書宏攝）

復興商工廣告設計科10名學生以動物為主題，透過5款可愛幽默的動物角色，傳達動物保育觀念。（葉書宏攝）

復興商工12月今（25日）、明（26日）2天於校內展辦元旦展活動，教室化身成為一間間展間，展出學生的學習成果，甚至還有遠從苗栗的國小北上觀展。廣告設計科10名學生以動物為主題，透過5款可愛幽默的動物角色，傳達動物保育觀念，相當獲得國小學童喜愛。

學生王瀅惠、何玟靜、吳青怡、林敏、郭芊妤、郭亭妤、陳翊綺、衡宣羽、張詠翰、楊宗翰經由老師許德輝指導，以「Value 動物‧價值」為主題，挑選大象、犀牛、老虎、鱷魚、鯊魚為主角，設計出5款可愛幽默的角色。

林敏說，展間海報以「實體情境」方式展出5種動物角色，拉近民眾與動物保育議題，角色都是實體親手製作，再透過3D列印製作出較小的版本；例如老虎變成小貓站在自己的老虎皮上，鱷魚站在伸展台上旁邊放著鱷魚皮鞋，透過幽默詼諧、反諷的方式，提醒民眾要注意動物保育。

此外，酷卡、明信片、杯子、販賣機、教科書、筆記本等設計，角色之所以設計可愛、討人喜愛，就是希望可以引起孩童的注意，從小扎根動物保育觀念，從小了解才能更深植孩童心中。

許德輝表示，該組獲得校內展優選，公仔都是經由油土塑形，過程中經過多道手續，最後再用3D列印出小公仔，至少需耗周3周才能完成，5種角色中有4種動物的形體是相同的，但透過不同的五官、特徵，創造出不同個性角色，藉此也可訓練學生邏輯及模組化生產。

復興商工元旦展活動

展出時間： 2020年12月25日，上午8時至下午9時

2020年12月26日，上午8時至中午12時

展出地點：復興商工校內

洽詢電話：（02）2926-2121

(中時 )