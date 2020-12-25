投資臺灣事務所25日「中小企業加速投資行動方案」聯審會議再添7家中小企業擴大投資28億元，包括揚堡實業料、銪存公司、欣富順機械、兆偉衛材、芳德鑄鋁、南楓模具及世揚貿易。目前「中小企業加速投資行動方案」已召開70次聯審，通過464家中小企業投資約1,990億元，帶來19,507個本國就業機會。截至目前總計投資臺灣三大方案已帶動767家企業投資約1兆1,663億元，預估創造98,133個本國就業機會，後續尚有32家企業排隊待審。

揚堡實業是有害事業廢棄物專業處理廠，處理臺灣上游電子業廢棄物，為提升廢棄物燃燒發電之經濟效益，計劃擴大投資在彰化線西鄉興建SRF製造廠篩選符合回收物質，以生產固態回收燃料販售給鍋爐業，同時響應政府近年推動的再生能源發電政策，一併興建SRF發電再生能源廠，引入先進氣化技術，可優化及穩定煙氣系統，比起傳統火力發電可減少空氣污染排放，促進臺灣綠能循環經濟發展，將為國內創造80個就業機會。

銪存公司專注於生產汽機車金屬零件，主要產品有曲軸箱蓋、肩座、汽缸頭蓋、節汽門調節器、廢氣再循環冷卻器等眾多品項，除銷售給國內機車廠如光陽、山葉，亦透過代理商銷售給國外汽機車廠如本田、BMW與PERKINS。為將來能與歐洲、美國剎車系統商龍頭合作，計劃斥資逾1億元在臺南市永科工業區擴建廠房，導入智慧化產線、建立機聯網系統，以利完備管理系統，提升生產效率，深化核心技術，以因應全球新客戶及新產品之需求，將為國內創造12個工作機會。

欣富順機械為專業的木工機械工廠，營業項目以開發集塵環保設備、新型木工設備與配件為主，可運用於歐美小型木工DIY、木頭工作坊、木工廠及教育機構，產品以外銷美國、歐洲、紐澳與日韓等市場為主，除與著名電商阿里巴巴合作提供服務外，亦在美國設有業務代表。由於現有產能已不敷使用，且為企業永續經營朝向智慧工廠轉型，計劃斥資逾2億元在臺中潭子興建廠房，導入自動化機器設備，增設ERP與IoT物聯網，落實數位管理，致力開拓全球市場發揚臺灣製造，將為國內增加6個工作機會。

兆偉衛材是衛浴、廚房五金專業研發與製造公司，主要產品有商用洗滌設備、商用瓦斯管類與專業輪子類，同時不斷研發高附加價值產品，如電子水龍頭與咖啡機零件，外銷至美國、日本、澳洲等地。受惠於美中貿易戰轉單效益，市場需求不斷增加，現有的產線已不敷使用，計劃斥資逾2億元在彰化秀水興建現代化廠房，導入符合綠色製造之智慧化生產線，以因應未來競爭策略，並與供應鏈緊密合作，以期共創高產能、高品質與幸福企業三贏之目標，將為國內創造14個以上之工作機會。

芳德鑄鋁主要從事鋁合金家具與機械設備零組件製造，是歐洲家具大廠最大海外代工鋁材家具供應商，同時也擁有自有品牌「fafacasa」，產品外銷至歐洲各國及日本等市場，是位居亞洲鋁製家具出口之冠軍。為朝向智慧工廠邁進，計劃招募30到50名本國員工，擴大投入逾4億元在彰化縣鹿港既有廠房導入智慧化生產線，有效即時掌握生產資訊，同時降低人員作業風險，維持臺灣金屬家具產業領先地位，成為全球最有競爭力之鋁製產品製造商。

南楓模具為塑膠射出模具製造業，主要生產家用品、食品容器、工業用等塑膠模具，多年來與歐美各大廠合作外銷比例達80%，產品行銷擴及亞洲、歐洲、美洲、非洲及中東等市場。為提高國際競爭力，同時將委外加工部分移回，達成一條龍製造模式，計劃斥資逾1億元在臺南永康既有廠房，增設高機密設備，引入數位化與機聯網系統，可為產品轉型奠定基礎，期望未來跨足航太零件，提升全球市場銷售與產品信賴度，將為國內增加15個就業機會。

世揚貿易主要以產銷化學原料及金屬加工處理為主，服務客群有半導體、生技醫療、食品、精密焊接與自動化機械等產業，未來營運規劃將以金屬加工為事業主軸，因此計劃擴大投入逾1億元，在臺中太平區興建廠房，導入智慧化產線、升級軟硬體設備，滿足此次臺商回臺預期商機，同時增設無塵實驗室，以因應電子及生物科技產業對穩定性及精密性要求，以期未來能進一步打開海外市場，再創經濟效益，將可為國內創造16個就業機會。

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