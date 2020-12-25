後疫情時代消費者生活型態與行為模式產生巨變，眾多產業遭受前所未有衝擊轉往線上發展，全球正在快速數位轉型，電商購物、直播帶貨、社群及KOL行銷成為變現關鍵，2020臺北網紅節應運而生，於12月22日在台北國際會議中心盛大登場，活動邀請到Google台灣業務行銷副總葉揚、蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰、紅門互動執行長張元溢、森田藥粧策略及研發執行長周俊旭、未來方案執行長高文振、浪Live行銷長李維鈞，擔任本次活動行銷論壇演講者，從YouTube、電商、大數據、品牌及網紅行銷，探討未來行銷趨勢。

旺旺集團副董事長周錫瑋/時報獎執委會提供

未來行銷趨勢走向為何成為企業與品牌關注議題，本次活動主辦單位旺旺集團副董事長周錫瑋開場致詞時表示，現今的網路世代美國領先全球，如何提升台灣競爭力需要大家共同努力，並認為應該先從環境開始改變，「如果環境不能改變思維就無法改變，思維無法改變就無法做出新東西。」期許透過臺北網紅節論壇為品牌、企業，及準備發展網紅經濟的KOL激發創新火花。

醒吾科技大學校長陳義文主持網紅簽約儀式/時報獎執委會提供

台灣新媒體發展協會為強化新媒體未來發展資源，理事長陳義文特與金手指獎「最佳潛力網紅獎」兩位網紅諶多芬、RUBY老師共同簽訂合作意向書，成為本次活動另一大亮點。

Google台灣業務行銷副總經理葉揚解析YouTube影音平台趨勢。/時報獎執委會提供

論壇甫登場由Google台灣業務行銷副總經理葉揚分享從台灣觀察到的三點驚人數據，第一，台灣投入在Google Play的付費金額排行全世界第四，尤其是遊戲中的寶物；第二，YouTube Premium 訂閱數超越日本及韓國；第三，不退訂率全球第一，Google研究小組甚至耗資200萬研究台灣人不退訂原因。另外，YouTuber已成為「學生夢想職業」排行前10名，葉揚也提醒，對於YouTube演算法而言，高觀看時間及高互動才是關鍵，訂閱數與觀看數僅供參考價值，勿盲目花錢買訂閱數。

蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰解析電商平台未來發展。/時報獎執委會提供

台灣電商平台龍頭之一的蝦皮購物，瞄準眼球經濟興起、互動式購物體驗的前景，以體驗式電商為定位，開發蝦皮直播功能，朝多元化電商內容邁進。蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰分享，蝦皮直播除了提供品牌賣家直播商品，更由官方主導聯手藝人明星、購物專家、社群網紅，創造娛樂及導購內容，將觀看流量轉為業績訂單。而今年疫情大幅催化宅經濟發燒，蝦皮購物更加大線上線下串聯力度，如中元節與鹿港天后宮共同舉辦線上普渡、雙11首創線上競標豪宅，為平台與品牌賣家拓展客群、滿足市場需求，創造三贏。

紅門互動執行長張元溢解析從數據找到正確行銷方式。/時報獎執委會提供

數位行銷時代粉絲經濟成為關鍵，紅門互動執行長張元溢從顧客數據、發票數據及網紅數據解析，如何利用數據閉環精準找到潛在客戶，透過CDP客戶數據平台為品牌及企業找出消費者輪廓。

森田藥粧策略及研發執行長周俊旭分享森田與網紅合作,並開拓亞洲市場經驗。/時報獎執委會提供

國內藥妝知名品牌森田藥粧策略及研發執行長周俊旭，透過布局日本藥妝市場增加國際信賴度，並結合大陸知名網紅李佳琦與薇婭直播分享，成功打造爆品，稱霸亞洲面膜市場。

未來方案執行長高文振分享IP商品經營之道。/時報獎執委會提供

「捕魚vs.行銷」，打造出明星商品「辣椒先生」的未來方案執行長高文振，認為在大河中捕魚的行銷模式已經過去，應該挖掘池塘並在其中養魚，明星與KOL就是一種自帶流量的池塘，若能與明星IP轉換代言關係，共同建立品牌才易於創造雙贏，如同金博家與蕭敬騰的乾拌麵品牌「辣椒先生」。

浪Live行銷長李維鈞分享直播平台網紅經營的模式。/時報獎執委會提供

提到網紅經濟不能不提到直播平台，浪Live行銷長李維鈞以「陪伴，是我對你的浪漫」主軸切入直播世界，現代人在忙碌嘈雜的生活中需要心靈上的陪伴，直播主正好提供相關需求，也顯現出直播經濟用戶關係鏈強，變現能力高的優點。

果子禮獅吼妹與東東示範直播帶貨/時報獎執委會提供

眾多網紅參與臺北網紅節現場合影/時報獎執委會提供

網紅慧慧與Tina現場示範直播銷售美妝保養品/時報獎執委會提供

本次活動除了EC：NEXT 【未來電商KOL行銷力】論壇，特和蝦皮購物獨家合作直播帶貨，邀請到網紅慧慧、Tina現場示範直播銷售美妝保養品，及果子禮東東與獅吼妹則直播銷售方塊酥，場內則由數十名網紅共同做直播活動,將活動熱點推向另一波高峰，整場臺北網紅節結合數據理論、經驗分享與現場實戰，助力台灣數位行銷未來發展，取得媒體、電商及行銷業界好評。

十大網紅與會臺北網紅節/時報獎執委會提供

(中時新聞網)