第六屆全國社區金點獎24日在國父紀念館舉辦，新北市泰山大科社區16年前成立社區志工隊，除了將竹編文化帶入長輩的健康促進課程中，宣導性別平等議題，並成立樂隊及舞團，打造長者晚年的圓夢舞台，榮獲金點之星團體獎，由副總統賴清德頒出獎狀及獎金10萬元

社區金點獎自2015年辦理以來，超過7000人次參與選拔、培力及表揚，今年團體獎共有4200個據點參加，但僅有21個據點是入圍者，新北市泰山大科社區社區照顧關懷據點順利拿下金點之星團體獎獎項。

大科社區前理事長蔡黃阿員表示，得獎是照顧服務社區長輩責任延續的開始，做長照C據點重要的是希望長輩能受到在地的服務與關懷，傾聽長輩的需求，了解長輩的手藝，給他們一個人生大舞台，讓眾人能夠讚美，長輩雖是已經進入高齡化，持續讓長輩還能夠在社區感到有尊嚴、有價值，這提供長輩更完善的服務是我們最重要的目標與使命。

泰山區長林慶豐表示，泰山大科社區發展協會自2007年成立社區照顧關懷據點，長期以來服務關懷訪視社區內長者、電話問安、健康促進活動及辦理老人共餐等服務，並發掘在地長者擁有特色竹編技藝，將竹編文化發揚光大，培力高齡志工成竹編講師，讓社區長者發現屬於自己的價值與自我肯定，讓據點長者都能享有尊嚴快樂相互扶持的服務，過著幸福的老年生活。

(中時 )