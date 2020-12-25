據「日本放送協會」(NHK)等媒體25日報導，自新型冠狀病毒日前在英國發現變種毒株後，日本已出現確認感染變種病毒案例，至少5名自英國返日的日籍人士因確診而遭隔離，為日本境內首次發現變種病毒案例。

厚生勞動大臣田村憲久指出，這5人分別於12月中旬至12月底由英國返回，並在醫院中接受檢查，目前都隔離中。其中，有2人分別於18日與20日自羽田機場入境，3人(10歲至60歲間)則在21日自關西機場入境，5人中有4人無明顯症狀，1人則出現不適的症狀。

不過，稍早《富士新聞網》則報導，確診人數為2名病患，其中1人為住在東京的30餘歲男性。其16日自英返日，當時在機場篩檢時為陰性，21日開始出現症狀，如頭痛、咳嗽，24日確診。目前在醫院隔離治療，病情雖不嚴重，但已匡列其接觸涵蓋家人在內的對象。

另1人為東京20多歲女性。其14日自英返日，一樣在機場篩檢時為陰性，卻於20日出現咳嗽、喪失味覺等症狀，最終於21日確診染病。

NHK指出，自從冠狀病毒在英國出現變異後，為防止高度感染力的病毒傳入境內，日本自24日起拒絕英國入境；沒想到，百密仍有一疏，在此之前仍有感染者入境。

自英國確認出現變種病毒以來，在亞洲地區，包括香港、新加坡先後出現變種病毒確診案例；歐洲方面，德國已證實出現首起變種病毒案例。變種病毒的出現，讓疫情恐再生波折，想回到過去生活仍須更多時間。

(中時新聞網)